EU reanuda despegues de vuelos en su territorio tras cuatro horas de interrupción

Pasajeros varados en uno de los aeropuertos de EU aguardan ahora información para reprogramar sus vuelos (EFE)

Cuatro horas de incertidumbre en aeropuertos de EU — La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó la noche de este viernes la suspensión nacional de despegues que había paralizado durante más de cuatro horas en los aeropuertos del país, debido a una interrupción en las comunicaciones, informó el organismo.

La medida se produce luego de más de cuatro horas de incertidumbre causadas por un fallo en las telecomunicaciones, lo que provocó miles de retrasos y cancelaciones en los principales aeropuertos.

La FAA había dicho más temprano que el problema se debió a un apagón en las telecomunicaciones que afectó a las torres de control de tráfico aéreo.

Aunque se levanta la suspensión, seguiría causando estragos, según especialistas que advierten que será una “pesadilla logística” reprogramar todos los vuelos cancelados o retrasados, destacó la cadena CNN.

Eso incluye tanto vuelos domésticos dentro de Estados Unidos como los que tenían previsto partir hacia territorio estadounidense desde aeropuertos en México o en partes de Europa, donde se les pidió a las autoridades de aviación respectivas aplazar los despegues dado que los aeropuertos de por sí estaban congestionados.

Más de más de 12,000 vuelos afectados en Estados Unidos tras más de cuatro horas de interrupción (EFE)

Por su parte, la cadena Telemundo reportó que en varios aeropuertos hay filas de gente esperando alguna información, o intentando reprogramar sus viajes. Asimismo, hay pasajeros que han optado por esperar dentro del aeropuerto, monitoreando de manera constante los tableros con información.

Hasta el momento grupos de monitoreo estiman que hay más de 12,000 vuelos afectados: varios han sufrido retrasos y casi 5,000 han sido cancelados, de acuerdo con datos de la plataforma FlightAware.

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