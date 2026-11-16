Coalición árabe acusa a Netanyahu de intentar un “golpe de Estado” para robar elecciones

Netanyahu

El presidente de la Lista Conjunta, la principal coalición de partidos árabes de Israel, Yusef Yabarín,acusó al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu de intentar manipular el proceso electoral mediante acciones que calificó como un “golpe de Estado”, por lo que pidió investigar la posible participación de funcionarios de la oficina del mandatario, la Policía y el servicio de inteligencia Shin Bet.

“Dada la gravedad de la situación, exigimos la creación de una comisión de investigación estatal que examine la actuación de la oficina del primer ministro (Netanyahu), así como la de los centros de poder dentro de la policía y el servicio de seguridad (Shin Bet)”, dijo Yabarín en rueda de prensa tras una reunión de su partido en la Knéset.

Informó que su partido presentó una solicitud ante la Fiscalía para que se inicie una investigación penal contra Netanyahu y los integrantes de su oficina, a raíz de las revelaciones difundidas el domingo por el Canal 12.

“Ayer, todo el país se dio cuenta de que se había cruzado una línea roja más, dejando al descubierto el verdadero intento del primer ministro y de su oficina de robar las elecciones: una campaña de persecución, una peligrosa campaña de incitación racista”, aseguró el presidente de la Lista Conjunta.

Según la información publicada por el Canal 12, la oficina del jefe de Gobierno se involucró en una estrategia para desacreditar el sufragio de la población árabe. Las acusaciones apuntan a que el jefe de gabinete de Netanyahu brindó a la Policía información que derivó en la detención de 3 integrantes del partido árabe Raam durante la jornada electoral, bajo sospecha de fraude.

Sin embargo, los miembros de esa agrupación fueron liberados posteriormente, cuando la Policía determinó que los señalamientos en su contra no tenían fundamento.

El Canal 12 indicó que las revelaciones se encuentran bajo revisión de la oficina de la fiscal general y de la División de Investigaciones de la Policía, instancia que anunció este el inicio de una indagatoria interna para esclarecer los hechos.

Las exigencias de investigación fueron respaldadas por Yashar! (¡Recto!), partido encabezado por el dirigente opositor Gadi Eisenkot, que envió una carta a la fiscal general para solicitar la apertura de un procedimiento penal.

En el documento, la formación pidió reconstruir el recorrido de la información de inteligencia que motivó las intervenciones policiales, desde su presunto origen en la oficina de Netanyahu hasta los funcionarios que la recibieron y autorizaron los operativos.

Con información de EFE