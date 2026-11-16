Revelan despliegue secreto de militares franceses en Ucrania

Soldados franceses operan en territorio ucraniano en misiones técnicas

Radio Francia Internacional (RFI) dio a conocer que, militares franceses operan desde el verano pasado en misiones técnicas en Ucrania para capacitar a las fuerzas de ese país y realizar labores de mantenimiento de armamento proporcionado por París, despliegue que no ha sido comunicado al Parlamento, pese a que la Constitución establece esa obligación.

Los efectivos son parte de la misión denominada “Volia”, cuyo carácter es altamente confidencial. El contingente fue conformado con elementos de las fuerzas que Francia concentra en Polonia desde febrero de 2023, siendo parte de un operativo europeo, la cual se extendió hasta noviembre de 2028.

Hasta ahora, el gobierno francés admitió que sus militares entrenaban a soldados ucranianos en Francia y Polonia, pero no había hecho pública su implicación en labores en el territorio ucraniano.

Según RFI, mover una fracción de la instrucción a suelo ucraniano busca mejorar su eficacia. Para ello, se estableció un destacamento descrito como “ligero y flexible”, encargado de realizar “misiones cortas”.

El medio de comunicación agregó que, como medida para preservar el secreto de las operaciones, los soldados enviados a Ucrania recibían indicaciones de que su destino era Polonia.

Asimismo, los militares franceses se encargan de revisar y reparar equipos bélicos entregados por París a Kiev durante los últimos años. Esto incluye a los sistemas de artillería Caesar, los aviones de combate Mirage 2000 y misiles de precisión, equipos que requieren personal con preparación técnica especializada.

La ausencia de un aviso oficial al Parlamento fue otro de los aspectos señalados por RFI y que citó al presidente de la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional, Cédric Perrin.

Perrin reiteró que el presidente francés tiene facultades para ordenar el despliegue de elementos militares fuera del país, aun cuando no intervienen directamente en trabajos de combate. Sin embargo, precisó que, una vez transcurrido el plazo establecido, el gobierno debe informar al legislativo por “obligación Constitucional”.

Con información de EFE