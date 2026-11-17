Jeffrey Epstein Se investiga si el empresario pudo haber sido asesinado. (Wikipedia Commons)

Un investigador forense ha publicado un nuevo estudio sobre la muerte de Jeffrey Epstein, empresario acusado de manejar una red de tráfico sexual de menores. Esta investigación apunta a que el presunto criminal fue asesinado.

¿Qué dicen nuevas investigaciones forenses sobre posible suicidio de Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein pasó sus últimas semanas de vida en 2019 detenido en el Centro Correccional de Manhattan mientras era juzgado por presuntamente manejar una red de tráfico sexual que involucraba a mujeres menores de edad.

Epstein se encontraba en observación por posibilidad de suicidio tras un supuesto intento de quitarse la vida en las semanas que precedieron su muerte, pero se le retiró de observación el 24 de julio de 2019. Ese mismo día el empresario al que se le encontró culpable de violar una menor en 2008 dijo: “No tengo intención de suicidarme”.

Se puso como condición para que regresara a su celda que un guardia pasaría a vigilarlo cada treinta minutos y se le mantendría junto con un compañero de celda.

Sin embargo, en la noche que murió se transfirió a su compañero a otra celda y no se suplió su ausencia con otro prisionero. Los guardias, por su parte, se quedaron dormidos. Además, las cámaras del lugar fallaron debido a problemas que se venían presentando desde antes con el centro de detención, mismo que hoy en día se encuentra temporalmente suspendido.

A Epstein se le halló muerto en su celda a las 6:30 horas del 10 de agosto del 2019. Tras una semana de investigaciones, la Oficina del Jefe Médico Examinador de la Ciudad de Nueva York (OCME por sus siglas en inglés) determinó que la causa de muerte había sido suicidio.

Desde 2019, Michael Baden, médico forense, afirmó que las lesiones de Epstein eran más consistentes con víctimas de estrangulación. Esto ha desatado teorías en Internet que especulan sobre un posible asesinato con la intención de que Epstein no testificara sobre las personas importantes que pudieron haber participado en su red de tráfico sexual.

Un nuevo estudio investigó dicha posibilidad. Este lo llevó a cabo Michael Freeman, experto en medicina forense, en colaboración con Anders Eriksson, patólogo especialista en medicina forense, e Itiel Dror, neurocientífico e investigador que determina sesgos.

Usaron fotos que proporcionó Mark Epstein, hermano del fallecido, datos de la autopsia y el testimonio del oficial que encontró el cadáver para llevar a cabo una reconstrucción biomédica en 3D de la posible causa de muerte. La investigación se realizó a lo largo de aproximadamente un año.

Freeman y sus colaboradores apuntaron a que la manera en que se encontró el cuerpo de Epstein, junto con las lesiones que se hallaron en su cuerpo durante la autopsia, no son consistentes con un suicidio.

En primera instancia, Freeman señaló la multitud de lesiones que presentaba el cuerpo de Epstein. Además de la marca en el cuello, Epstein presentaba una hemorragia en el hombro izquierdo y una lesión en la espalda.

Sobre la lesión en el cuello como tal, los investigadores hallaron inconsistencias con la versión oficial. “El patrón de lesiones fue descrito como inclinado o como una lesión en pendiente que es una perfecta descripción para un ahorcamiento. Pero eso no fue lo que vimos en las fotos”.

Notó una segunda marca en el cuello de Epstein, debajo de la otra y en un ángulo diferente. “No existe mecanismo para producir una segunda marca que esté más abajo. Incluso si la ligadura estuviera atada con dos nudos, ambos se moverían al punto en que se amarró porque es el punto de anclaje”, observó Freeman.

Sobre la posibilidad de un intento fallido antes de aquel que cobró su vida, Freeman comentó que otros casos de suicidio por ahorcamiento indican que eso no es posible. Epstein tendría que haberse lanzado con suficiente fuerza para romper su hueso hioides y cartílago tiroides, y de alguna manera permanecer consciente para intentarlo de nuevo. “No tiene sentido”, comento el médico forense.

Freeman descartó al cien porciento la posibilidad de un suicidio. Señaló que todas las pruebas, como él y su equipo las analizaron, indican que hubo ataque y forcejeo, por lo que Epstein pudo haber sido estrangulado por otra persona. Indicó la tela naranja que se encontraba con un nudo regada dentro de la celda, la cual se usaba como cobertor de cama en el Centro Correccional. Concluyó que la manera en que estaba hecho el nudo indica que pudo haber sido usado como arma para estrangular a Epstein por detrás.

La investigación todavía no ha pasado por un arbitraje de otros expertos. Cabe aclarar que a pesar de prestar las fotografías, la investigación no fue pagada por el hermano de Epstein.