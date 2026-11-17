Guerra de Ucrania El puente que une Rusia con la península anexionada de Crimea, dañado tras el ataque ucraniano (EFE)

Ucrania volvió a golpear el puente de Crimea, uno de los símbolos más importantes de la anexión de la península ucraniana en 2014, y expuso las vulnerabilidades de las defensas rusas justo cuando Vladímir Putin se prepara para viajar a China y reunirse con Donald Trump y Xi Jinping. El ataque supone un nuevo desafío para el presidente ruso, incapaz de conseguir una victoria decisiva en la guerra que ordenó en febrero de 2022.

«Todo el mundo puede ver los daños en el principal paso militar entre territorio ruso y nuestra Crimea ucraniana», anunció Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, en las redes sociales.

El objetivo de la operación, la segunda en 24 horas, es castigar a Putin por negarse a aceptar una tregua antes de la llegada del invierno y continuar golpeando la infraestructura energética ucraniana.

Daños estructurales

A diferencia de lo ocurrido el lunes, las autoridades rusas reconocieron este martes «daños estructurales» en el puente. Putin fue informado de lo ocurrido mientras se prepara para viajar a China. El ataque se suma al derribo de 1,441 drones durante la noche, según el Ministerio de Defensa ruso, en una de las mayores ofensivas aéreas de toda la guerra.

«Se ha incoado un caso penal por atentado terrorista (...). Las formaciones armadas ucranianas atacaron el puente de Crimea con aparatos no tripulados. Como resultado, se han producido daños estructurales», informó el Comité de Instrucción de Rusia en un comunicado.

En las imágenes difundidas por el portal digital Meduza se observan daños en la estructura del puente: uno de los arcos de la carretera se habría desplomado y una sección de la calzada habría caído al agua. El alcance de los daños no ha podido ser verificado de forma independiente.

El ataque fue confirmado por el líder crimeo impuesto por Moscú, Serguéi Axiónov, quien añadió que, al igual que la víspera, el tráfico había sido cortado. Por ese motivo, los conductores tendrán que recurrir a los transbordadores para cruzar el estrecho de Kerch, que une los mares Negro y de Azov, hasta nuevo aviso.

Las autoridades han recomendado no aproximarse al puente, una de las infraestructuras de transporte más importantes construidas por Rusia desde que Putin llegó al poder hace más de un cuarto de siglo.

Las autoridades crimeas informaron de dos muertes en un ataque contra uno de los distritos de la península. Kiev intenta dificultar las comunicaciones y el abastecimiento de Crimea desde hace meses mediante ataques contra las carreteras del corredor terrestre creado por el Ejército ruso en las regiones de Donetsk y Lugansk para abastecer la región anexionada en 2014.

Zelenski lo celebra, Moscú responde

Zelenski celebró la «operación sin precedentes» llevada a cabo «durante varias semanas, desarrollada y coordinada por el Servicio de Seguridad de Ucrania junto con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania».

Explicó que las fuerzas ucranianas fueron «destruyendo gradualmente» las defensas aéreas enemigas para despejar el camino hacia el puente, una de las infraestructuras mejor protegidas de Rusia por tierra, mar y aire.

Añadió que en la operación se utilizaron distintos modelos de drones y misiles ucranianos, como los Ruta, Palianytsia, Flamingo y Neptún.

Con todo, Rusia no se quedó de brazos cruzados y volvió a golpear este martes dos de los puentes que conectan ambas orillas del río Dniéper, que atraviesa y divide en dos la ciudad de Kiev.

Torpedear la cumbre de Putin con Trump y Xi

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, intentó contener el daño a la imagen del país, especialmente a la de sus defensas antiaéreas, al asegurar que «no hay ninguna duda de que el puente será restaurado. Y será incluso mejor que antes».

Con todo, admitió que «no se puede excluir» que el objetivo ucraniano fuera torpedear la reunión tripartita de este jueves entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos, en el marco de la cumbre de la APEC.

Precisamente, Putin tiene previsto informar a Trump y Xi sobre la marcha de las negociaciones que se reanudaron hace una semana en Abu Dabi, tras nueve meses de pausa.

También pensaba exponer su visión de la arquitectura de seguridad en Europa, en la que Moscú quiere vetar una futura ampliación de la OTAN y exige el reconocimiento de su soberanía sobre Crimea y las cuatro regiones anexionadas por Rusia en 2022.

Sin embargo, los europeos y los expertos consideran que Putin, que no ha logrado tomar el Donbás ni proteger el puente de Crimea, no está en condiciones de imponer sus exigencias a estas alturas de la guerra.

Putin viaja a China para sentarse a la mesa con Trump y Xi y proyectar la imagen de una Rusia que sigue siendo una superpotencia. Pero, mientras prepara su equipaje diplomático, Ucrania le recuerda que ni siquiera uno de los símbolos más protegidos de la ocupación rusa está a salvo de sus ataques.