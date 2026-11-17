Sede de la Agencia Nacional de Seguridad de EU (NSA)

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) confirmó una incidencia, después de que trascendiera este martes una caída de su red interna de comunicaciones, pero garantizó su plena operatividad, así lo afirmó un portavoz.

La NSA “experimentó una degradación temporal durante tareas de mantenimiento rutinario programadas. Si bien algunos sistemas internos se vieron afectados, las capacidades críticas para la misión permanecen plenamente operativas y nuestra capacidad para defender la seguridad nacional continúa intacta”, indicó en su respuesta escrita sin aportar detalles.

Antes de las declaraciones, la cadena CNN había informado de una caída de la red interna de comunicaciones ‘NSA Net’ que permite a los empleados intercambiar información altamente clasificada.

“La infraestructura de la NSA está diseñada con múltiples niveles de redundancia para mantener las operaciones durante el mantenimiento planificado o ante eventos imprevistos”, aseguró la agencia ante estas informaciones.

La incidencia de este martes se produce después de varios fallos de sistemas tecnológicos en Estados Unidos como la caída de Microsoft, la interrupción de acceso a servicios de algunos de los principales bancos del país, de la aerolínea United Airlines o de la plataforma de software de recursos humanos Workday.

Por su parte, usuarios de los servicios de Apple reportaron este mismo martes interrupciones y problemas para acceder a varias de sus plataformas, entre ellas iCloud, su plataforma de pago Apple Pay y su tienda de aplicaciones, App Store.

La página de asistencia de la compañía señaló que App Store, Apple Music y AppleCare sufrieron una interrupción del servicio a partir de las 11:45 hora local.

A esa misma hora, Apple señalaba que los usuarios se estaban viendo afectados por problemas con la cuenta y el inicio de sesión de iCloud.

El portal especializado DownDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, registró más 2,300 informes de incidencias de usuarios de Apple Pay, y otras tantas de Apple Support, el portal de asistencia.

También registró unos 700 informes de incidencias relacionados con Apple Store y Apple Music.

Minutos más tarde, a las 12:50 se alcanzó un pico de incidencias de usuarios de iCloud, que llegó a las 1,800 quejas.

Los problemas de los usuarios del gigante tecnológico se produjeron después de que ayer el banco estadounidense JPMorgan Chase, el más grande del país, sufriera un fallo en sus servicios que atribuyó a un “error de software”.

El pasado viernes, EU tuvo que suspender todos los despegues aéreos nacionales tras una incidencia que el Gobierno del presidente Donald Trump atribuyó a un sistema obsoleto.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés) realizó este martes una prueba nacional rutinaria para evaluar su sistema de alertas para emergencias.

El administrador de la institución, Cameron Hamilton, afirmó que la ley obliga a realizar estos simulacros cada tres años.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha afirmado que las tecnologías que utiliza Estados Unidos son “seguras” y llamó a la tranquilidad de la población.