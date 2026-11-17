Nueva declaración de Jensen Huang El exdirector ejecutivo de NVIDIA afirmó que le encantaría regresar a la empresa si el Consejo de Administración lo acepta.

Jensen Huang volvió a colocarse en el centro de la atención internacional tras manifestar públicamente su disposición para regresar a la dirección ejecutiva de NVIDIA, apenas unos días después de abandonar el cargo en medio de un escándalo personal y una investigación relacionada con posibles riesgos de seguridad nacional para Estados Unidos.

La declaración llega mientras crece la presión de empleados, empleadas e inversionistas para que el cofundador de la compañía retome el liderazgo, e incluso los apostadores de Polymarket le otorgaron un 40 % de probabilidades de reincorporarse a NVIDIA antes de diciembre de 2027.

No obstante, su eventual regreso enfrenta obstáculos dentro del propio Consejo de Administración al encontrarse todavía en medio de las investigaciones que rodean su salida.

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El pasado 12 de noviembre del año presente, Huang presentó su renuncia como director ejecutivo de NVIDIA después de 33 años al frente de la compañía. La decisión se produjo tras revelaciones sobre relaciones extramaritales del empresario, entre ellas destacó el vínculo con una mujer investigada por sus posibles conexiones con los servicios de inteligencia chinos, lo que generó cuestionamientos sobre la seguridad de la empresa y sus operaciones comerciales con China.

Cinco días después de la renuncia, Jensen Huang rompió el silencio y publicó un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que reconoció sus errores personales, expresó su arrepentimiento por los problemas ocasionados al Consejo de Administración y manifestó su disposición para colaborar con la investigación.

“Asumo plenamente mis errores y me comprometo a cooperar con la investigación independiente del Consejo de Administración”, declaró el exdirector ejecutivo, lamentando no haber estado “a la altura de los estándares” que todas las personas involucradas en NVIDIA esperaban de él.

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026

Sin embargo, Huang también aprovechó el comunicado para exponer que había recibido numerosas solicitudes de personas empleadas, inversionistas, socios comerciales y clientes para regresar como CEO de NVIDIA.

“Si el Consejo de Administración decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor responder a estas llamadas y volver como director ejecutivo”, publicó este martes 17 de noviembre.

La posibilidad de su regreso ha encontrado respaldo entre distintos sectores tenológicos y financieros, destacando la declaración de Elon Musk respecto a la posibilidad del regreso de Huang a NVIDIA. “Hay una petición en marcha para reincorporar a Jensen y yo también la firmo”, expresó públicamente el magnate.

Por su parte, Brad Gerstner, de Altimeter Capital, y Gavin Baker, de Altreides Management, figuran en la lista de inversionistas que han pedido mantener abierta la posibilidad de que Jensen Huang sea reincorporada en su puesto original.

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A pesar de que el posible regreso de Huang a NVIDIA acapara la atención, el empresario también deberá responder ante legisladores estadounidenses por los cuestionamientos relacionados con sus vínculos personales y las operaciones comerciales de la compañía con China.

Uno de los acontecimientos más importantes tendrá lugar el próximo 1º de diciembre de 2026, cuando el exdirector ejecutivo de NVIDIA comparezca en una entrevista transcrita y a puerta cerrada ante tres comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos; un día después, el 2 de diciembre, el abogado general de la compañía Tim Teter también deberá comparecer ante los mismos comités.

Actualmente, la dirección de la empresa está en manos de Colette Kress, quien se desempeñaba como directora financiera y fue nombrada directora ejecutiva interina tras la renuncia de Huang, y tanto ella como el ingeniero jefe, Ian Buck, son considerados posibles candidatos para el puesto de forma permanente.

Si bien Jensen Huang cuenta con el respaldo de importantes figuras empresariales y una campaña pública que exige su regreso, su futuro dentro de NVIDIA es incierto, ya que el Consejo de Administración no ha manifestado intención de reinstalarlo y, según fuentes citadad por CNBC, no está considerando tal posibilidad al centrarse en una investigación de seguridad nacional sobre su conducta.