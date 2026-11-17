Libearción de ocho pelícanos en Perú (EFE)

Un total de ocho pelícanos fueron liberados este martes en la costa peruana tras haber pasado cerca de un mes en el primer centro de rehabilitación de fauna silvestre marina de Perú, que fue inaugurado oficialmente con esta ceremonia y que cuenta con una capacidad para albergar hasta un centenar de ejemplares de especies marinas y costeras.

El Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre Marina, a cargo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Sefor), y de la Universidad Científica del Sur, es el primer centro diseñado específicamente para albergar especies marino-costeras, en especial al pingüino de Humboldt, al pelícano peruano y al piquero peruano.

A principios de noviembre, el Sefor registró 5,556 ejemplares marino-costeros de 37 especies distintas a los largo de la costa del país, fuera de las áreas naturales protegidas, de los cuales 5,459 fueron hallados muertos.

Entre las especies más reportadas se encuentran el piquero peruano, el cormorán, el pelícano peruano, la pardela oscura y el lobo marino.

La mortalidad de la fauna de aves costeras está asociada al fenómeno climático de El Niño, que, por el aumento de la temperatura del mar, genra “la mayor preocupación”, dado que causa una mayor escasez de alimento para estas especies, según explicó el veterinario especialista en fauna silvestre Walter Silva.

“Si no tomamos acción contra el cambio climático, mas tarde será peor” advirtió Silva, quien definió este centro como una “semilla” para el cuidado de la biodiversidad y para que, “cuando tengamos otro fenómeno de El Niño, la fauna esté mucho más preparada”.

Por su parte, el ministro peruano de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, destacó -durante la inauguración- “el enorme esfuerzo” realizado para proteger a especies vulnerables como los pelícanos y los pingüinos de Humboldt, y subrayó que el “centro” servirá para “atender este efecto que también está generando El Niño en nuestra vida silvestre”.

El Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre Marina trabaja en un proceso de atención dividido en cinco etapas: primero hacen una evaluación para identificar a la especie, luego un triaje para descartar enfermedades y decidir su rehabilitación o eutanasia y necropsia.

A continuación, se realiza un proceso de cuarentena y tratamiento; seguidamente un tiempo de rehabilitación para continuar con una preliberación en la que se evalúa el vuelo: hasta llegar a su liberación final, como con los pelícanos de este martes, que volvieron a su hábitat natural.

De cara al futuro, las autoridades peruanas proyectan la instalación de tres centros temporales con capacidad en conjunto para unos 3 mil ejemplares, la implementación de nuevos espacios permanentes de rehabilitación y el fortalecimiento de la vigilancia y el monitoreo en todo el litoral marino-costero.