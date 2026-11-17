Jensen Huang comparecerá ante el Congreso de Estados Unidos el próximo 1 de diciembre (ALLISON DINNER/EFE)

El cofundador de Nvidia Jensen Huang comparecerá ante el Congreso de Estados Unidos el próximo 1 de diciembre, así lo informó el Comité de Asuntos Exteriores del Capitolio este martes.

Huang accedió a responder a preguntas de los legisladores de la Cámara de Representantes en una comparecencia a puerta cerrada sobre amenazas para la seguridad nacional después de haber dimitido a causa del supuesto caso de espionaje en el que se vio involucrado y tras confesar sus infidelidades.

También acudirá al asesor jurídico general de Nvidia, Tim Teter, que, igual que Huang, accedió voluntariamente a comparecer ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el Comité Especial sobre el Partido Comunista Chino, creado en el Congreso, y el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

“Esperamos escuchar a Jensen Huang y Tim Teter sobre su papel sobre una posible violación de nuestra seguridad nacional”, manifestaron los representantes Brian Mast, John Moolenaar y Rick Crawford, presidentes de los comités.

“El pueblo estadounidense necesita respuestas sobre el papel del Sr. Huang y de Nvidia al permitir que agentes peligrosos de la República Popular China accedieran a nuestros chips más avanzados, así como sobre el papel de un posible agente de inteligencia chino en este escándalo”, agregaron los legisladores en un comunicado.

Tras un intercambio de comunicaciones entre los representantes y los abogados de Huang, para fijar una fecha, finalmente será el próximo 1 de diciembre cuando comparezca en el Congreso.

El pasado 4 de noviembre, los legisladores ya solicitaron a Huang en una carta informativa los protocolos de seguridad de Nvidia frente al espionaje de adversarios extranjeros y sobre su relación con la exejecutiva de Megaspeed Alice Huang.

La empresa de centros de datos con sede en Singapur obtuvo acceso a los valiosos chips de Nvidia, cuya exportación a China está prohibida por la legislación estadounidense.

Megaspeed está siendo investigada en Estados Unidos y Singapur por el supuesto contrabando de dichos chips a China, acusaciones que la empresa ha negado.

Este martes Huang admitió “la responsabilidad de sus errores” y dijo que quiere recuperar su cargo si el Consejo así lo desea, en su primer mensaje desde que dimitió el pasado jueves.

“Si el Consejo de Administración decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor atender estas peticiones y volver como director ejecutivo”, declaró Huang en un mensaje recogido por CNBC y The Wall Street Journal.