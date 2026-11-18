Voyager 1 La sonda espacial alcanzó una distancia histórica y se mantiene como una de las misiones espaciales que genera mayor interés tras casi cinco décadas desde su inicio.

La humanidad acaba de alcanzar un nuevo hito en la exploración espacial. La sonda Voyager 1 de la NASA llegó este 18 de noviembre de 2026 a una distancia de un día luz de la Tierra, lo que significa que se encuentra tan lejos que cualquier señal enviada desde nuestro planeta necesita aproximadamente 24 horas para llegar hasta ella y otras 24 horas para que una respuesta pueda regresar. Este acontecimiento representa un récord para la exploración espacial, pues ningún otro objeto construido por el ser humano había llegado tan lejos.

¿Qué significa que Voyager 1 esté a un día luz de la Tierra?

Un día luz no es una medida de tiempo, sino de distancia. Se refiere al espacio que puede recorrer la luz durante 24 horas, considerando que viaja a aproximadamente 299 mil 792 kilómetros por segundo.

En el caso de Voyager 1, alcanzar este punto significa que se encuentra a unos 25 mil 900 millones de kilómetros de la Tierra. Por lo tanto, si los científicos envían una instrucción a la nave, esta tardará un día en recibirla, mientras que la respuesta necesitará otro día para regresar.

Esto también significa que los investigadores ya no pueden controlar la sonda en tiempo real. Cada operación requiere anticipar lo que sucederá y esperar a que la información viaje entre ambos extremos.

De acuerdo con los cálculos de la NASA, Voyager 1 alcanzó esta distancia el 18 de noviembre de 2026, alrededor de las 4:16 de la mañana, hora del centro de México. Se trata de un acontecimiento que refleja las enormes dimensiones del espacio y las dificultades que implica mantener una misión científica a semejante distancia.

¿Cuánto tiempo tardó en recorrer esta distancia?

Voyager 1 fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 desde Cabo Cañaveral, Florida, como parte de un programa de exploración de los planetas exteriores del sistema solar. Desde entonces, ha viajado durante más de 49 años a una velocidad aproximada de 61 mil kilómetros por hora.

Para alcanzar la distancia de un día luz necesitó prácticamente medio siglo: alrededor de 49 años y dos meses desde su lanzamiento. Esto es especialmente significativo porque la nave no fue diseñada originalmente para realizar un viaje tan prolongado, sino para estudiar Júpiter y Saturno.

Durante su recorrido, pasó cerca de ambos planetas y realizó observaciones que transformaron el conocimiento científico sobre el sistema solar. Posteriormente continuó alejándose del Sol hasta convertirse, en 2012, en el primer objeto construido por el ser humano en atravesar la heliopausa, la frontera que marca el final de la burbuja de partículas y campos magnéticos generada por nuestra estrella.

¿Qué mensaje lleva Voyager 1 en su recorrido por el espacio?

Uno de los elementos que hacen especial a esta misión es que Voyager 1 no viaja únicamente con instrumentos científicos. También lleva un disco fonográfico conocido como Golden Record o Disco de Oro, que funciona como una especie de cápsula del tiempo y una carta de presentación de la humanidad para posibles civilizaciones extraterrestres.

El disco fue diseñado por un equipo encabezado por el científico Carl Sagan y colocado tanto en Voyager 1 como en su gemela, Voyager 2. Su objetivo es transmitir una representación de la vida y la diversidad cultural de nuestro planeta a cualquier forma de vida inteligente que pudiera encontrar alguna de las sondas en el futuro.

De acuerdo con la NASA, el contenido incluye:

115 imágenes que muestran aspectos de la vida humana, la naturaleza, la anatomía, la ciencia y nuestro planeta.

Sonidos naturales, como el viento, las olas del mar, los truenos y los cantos de diferentes animales.

Una selección de aproximadamente 90 minutos de música de distintas culturas y épocas, con composiciones occidentales y orientales.

Saludos de personas de la Tierra en 55 idiomas, incluido el español.

Mensajes grabados del entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y del secretario general de Naciones Unidas, Kurt Waldheim.

Entre los saludos se encuentra uno en español que dice: «Hola y saludos a todos».

El disco también incluye instrucciones mediante símbolos para explicar cómo reproducirlo y comprender parte de su contenido. Está protegido por una cubierta de aluminio y contiene una aguja para su reproducción.

Es importante señalar que este mensaje no es una transmisión de radio ni una comunicación que la sonda esté enviando continuamente. Se trata de un objeto físico que viaja a bordo de la nave y que fue pensado para que una posible civilización extraterrestre pudiera encontrarlo y conocer algo sobre quienes lo construyeron.

¿Por qué Voyager 1 sigue generando tanto interés?

El interés científico por Voyager 1 no se limita a su récord de distancia. Su importancia también radica en que continúa proporcionando información sobre una región del universo que ninguna otra misión ha podido estudiar directamente.

Aunque su misión original consistía en explorar los planetas exteriores, actualmente sus instrumentos permiten estudiar el espacio interestelar, particularmente los campos magnéticos, las partículas energéticas y las ondas de plasma que existen más allá de la influencia directa del Sol.

Además, la nave ha conseguido mantenerse operativa durante casi cinco décadas, a pesar de que su fuente de energía, basada en generadores termoeléctricos de radioisótopos que utilizan el calor producido por la desintegración del plutonio, pierde capacidad con el paso del tiempo.

Estos esfuerzos son importantes porque Voyager 1 y Voyager 2 son las únicas naves que han operado fuera de la heliosfera y han permitido obtener mediciones directas de las condiciones del espacio interestelar.