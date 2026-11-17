Cumbre trilateral histórica en China Tradicionales "matriuskas" de madera con las imágenes de Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, a la venta en un mercado de Moscú (MAXIM SHIPENKOV/EFE)

El mundo podría estar a las puertas de una nueva distribución del poder global, como ya ocurriera en la Conferencia de Yalta, en febrero de 1945, cuando los líderes de las tres potencias aliadas —el estadounidense Franklin D. Roosevelt, el británico Winston Churchill y el soviético Iósif Stalin— negociaron el futuro de la Europa de posguerra y acordaron dividir Alemania en zonas de ocupación. Pero, en esta ocasión, el “triunvirato” no lo completará un nuevo Churchill —representante de un Imperio británico que comenzaba a perder su condición de potencia mundial, pese a la heroica resistencia de la isla a los bombardeos nazis—, sino Xi Jinping, el líder de la nueva superpotencia: China.

Este jueves se reunirán, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Donald Trump, noqueado por el castigo electoral que acaba de sufrir su Partido Republicano en las urnas; Vladímir Putin, empeñado en reconstruir el imperio ruso, pero incapaz de conseguir una victoria decisiva en Ucrania después de casi cinco años de invasión; y el anfitrión del encuentro, Xi Jinping, al frente de una China que aspira a consolidarse como la principal potencia económica y tecnológica del siglo XXI. Los tres protagonizarán en Shenzhen una reunión sin precedentes: la primera cumbre trilateral entre los presidentes de EU, Rusia y China.

No es casualidad que la cumbre y las reuniones bilaterales —entre ellas, la que sostendrán Xi Jinping y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum— tengan lugar en Shenzhen, conocida como la Silicon Valley de Asia. Xi, que eliminó en 2018 los límites constitucionales a la reelección presidencial y puede permanecer en el poder indefinidamente, sin que ningún dirigente del Partido Comunista Chino (PCCh) le haga sombra, está deseoso de mostrar al mundo, pero particularmente a Trump, el milagro económico chino: cómo una pequeña localidad de pescadores, junto a la fronteriza Hong Kong, se transformó en apenas 40 años en una metrópolis donde tienen su sede gigantes tecnológicos como Huawei, BYD y Tencent. Todo ello, bajo el estricto control del partido único.

Ocho décadas después, el paralelismo resulta inquietante. Si entonces fueron Washington, Londres y Moscú quienes sentaron las bases del mundo de la Guerra Fría, ahora son Washington, Moscú y Pekín quienes podrían intentar establecer nuevas reglas de convivencia entre las tres potencias, en un momento de gran tensión geopolítica, enrarecido por las sospechas de espionaje que rodean a una empresaria vinculada a Jensen Huang, fundador y hasta hace unos días consejero delegado de la estadounidense Nvidia, uno de los gigantes mundiales de los chips y semiconductores, en plena carrera entre EU y China por la supremacía en inteligencia artificial.

La diferencia es que esta vez el anfitrión es Xi Jinping, quien recibe a dos dirigentes que llegan con necesidades políticas y estratégicas muy distintas. Trump busca recuperar protagonismo internacional después del revés electoral de los republicanos en las elecciones de medio mandato; Putin necesita romper su aislamiento diplomático y encontrar una salida favorable a la guerra de Ucrania; mientras que Xi tiene la oportunidad de presentarse como el interlocutor imprescindible para ambos y como el dirigente capaz de arbitrar el nuevo equilibrio mundial.

La guerra de Ucrania, Taiwán y América Latina…

La comparación con Yalta, sin embargo, tiene límites: no hay constancia de que los tres mandatarios pretendan repartirse formalmente territorios o zonas de influencia. Pero la posibilidad de que las grandes potencias negocien cuestiones que afectan a terceros países sin contar con ellos es precisamente lo que provoca inquietud en Europa, Ucrania y otros aliados de Washington.

La diplomacia china ha calificado de «pionera» la reunión, confirmada este lunes por el Ministerio de Exteriores de Pekín. Su portavoz, Mao Ning, destacó que los tres países, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tienen una responsabilidad especial en la preservación de la paz y la estabilidad internacionales. Claro que resulta muy fácil hablar de «preservar la paz» cuando se trata de Rusia, Estados Unidos y China, tres potencias con derecho de veto que concentran, en conjunto, alrededor de 11,082 ojivas nucleares, más del 90 % del inventario mundial, estimado en unas 12,187 ojivas.

La «paz» para Putin significa que Ucrania ceda un tercio de su territorio y renuncie a entrar en la OTAN y en la Unión Europea. En la práctica, eso supondría una rendición ante un país invasor. Lo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denuncia como una imposición y una recompensa a la agresión rusa, para el mandatario ruso demostraría su supuesta voluntad de paz, pese a los cientos de miles de ucranianos y soldados rusos muertos. Para Trump, la paz significa tener a América Latina como patio trasero y reservarse la posibilidad de intervenir en cualquier país, con el argumento de combatir a los cárteles o a gobernantes considerados hostiles. Para Xi, en cambio, significa que Washington no se involucre en la defensa de Taiwán cuando Pekín decida que ha llegado la hora de anexionar la isla, a la que considera una «provincia rebelde», como ha amenazado que ocurrirá bajo su liderazgo.

La formulación diplomática es importante: no se trata de repartirse el mundo —«yo me quedo con Asia, tú con Europa y tú con América Latina»—, sino de dividirlo en áreas de influencia. Eso podría implicar, por ejemplo, reducir al mínimo la influencia china en lo que Trump considera el «patio trasero de Estados Unidos», a cambio de que Washington rebaje su presencia en el mar de China Meridional y deje de interferir en lo que Pekín considera un asunto interno: el futuro de Taiwán.

Pekín no presenta el encuentro como una negociación entre adversarios, sino como una oportunidad para reforzar la comunicación entre las tres grandes potencias y gestionar sus diferencias.

Pero detrás de esa retórica existe una realidad: Xi Jinping es quien más puede ganar políticamente con la fotografía de Shenzhen.

China ha conseguido ampliar su influencia económica y diplomática mientras Estados Unidos y Rusia afrontan crisis de credibilidad y desafíos internos. Trump ha convertido la política exterior estadounidense en una sucesión de amenazas arancelarias, giros diplomáticos y decisiones imprevisibles. Putin, por su parte, sigue sin alcanzar los objetivos estratégicos que justificaron la invasión de Ucrania en febrero de 2022 —doblegar al Gobierno de Zelenski, al que califica de «neonazi», y conseguir que Kiev vuelva a orbitar en torno a Moscú—. Mientras tanto, Xi puede presentarse como un dirigente con capacidad para hablar simultáneamente con la Casa Blanca y el Kremlin, defender la estabilidad comercial y ofrecerse como mediador en los conflictos internacionales. No necesita que los otros dos lleguen debilitados a la mesa: le basta con que ambos necesiten algo de China… y China tiene mucho que ofrecer, desde tecnología punta hasta tierras raras.

Para Putin, la reunión supone una oportunidad de recuperar la imagen de interlocutor de una superpotencia, después de años de aislamiento occidental. Para Trump, representa la posibilidad de exhibir una victoria diplomática y demostrar que puede negociar con los dos principales rivales estratégicos de Estados Unidos.

Sin embargo, el encuentro también revela una asimetría: mientras Washington y Moscú llegan con urgencias políticas y militares, Xi puede permitirse jugar a largo plazo.

Putin quiere Ucrania sobre la mesa; Trump, las armas nucleares

Uno de los asuntos más delicados será el control de los arsenales nucleares. La Casa Blanca ha adelantado que Trump quiere plantear la reducción de las armas atómicas, cuya proliferación considera especialmente peligrosa.

La cuestión tiene una enorme trascendencia porque Estados Unidos y Rusia concentran los mayores arsenales nucleares del planeta. Además, el vencimiento, en febrero de 2026, del tratado Nuevo START, que limitaba las armas nucleares estratégicas desplegadas por ambos países, dejó sin vigencia el último gran mecanismo bilateral de control de armamentos entre Washington y Moscú.

La incorporación de China a una negociación de este tipo es una de las aspiraciones de Trump, pero también uno de los principales obstáculos. Pekín considera que su arsenal, aunque está en expansión, sigue siendo muy inferior al de las otras dos potencias y sostiene que Washington y Moscú deben reducir primero sus enormes existencias antes de exigirle compromisos equivalentes.

La guerra de Ucrania plantea un problema todavía mayor. Putin quiere que el conflicto forme parte de la conversación entre los tres dirigentes, una oportunidad para negociar el futuro del país invadido sin que el presidente Zelenski esté presente.

Pero China ha evitado hasta ahora comprometerse con una negociación que la coloque directamente en el centro de la guerra. Xi ha defendido una solución política, aunque Pekín mantiene una relación estratégica y económica estrecha con Moscú.

Europa observa con preocupación la posibilidad de que Washington y Moscú acuerden las condiciones para el final de la guerra sin contar con Ucrania ni con los países europeos que han sostenido militar y financieramente a Kiev.

La sombra de Yalta vuelve así a aparecer: en 1945, el futuro de Europa oriental se negoció entre los vencedores de la guerra; en 2026, el temor es que el futuro de Ucrania pueda discutirse entre las grandes potencias sin escuchar a los ucranianos.