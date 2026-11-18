Alianza China-Rusia El anfitrión de la cumbre de Shenzhen, Xi Jinping, recibe a su gran aliado ruso, Vladimir Putin (LUKAS COCH/EFE)

Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, abogaron este miércoles por un nuevo orden multipolar que sea «más justo», lo que, en la lógica de ambos líderes autócratas, significa que las relaciones comerciales puedan desarrollarse libremente con cualquier otro país, sin coacciones como los aranceles de Trump, pero no que esa «justicia» se traslade al deseo de muchos ciudadanos de obtener mayores cuotas de libertad y ejercer su derecho a disentir sin censura ni represión, como ocurre en los dos países que ambos gobiernan.

En su encuentro en Shenzhen con el líder ruso, antes de la histórica cumbre tripartita China-Rusia-EU, Xi describió la relación con su homólogo ruso como «firme como una montaña ante cualquier adversidad o tormenta».

Sin mención a la guerra de Ucrania

Xi y Putin se reunieron en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra estos días en Shenzhen, en el sureste de China. El encuentro volvió a evidenciar la sintonía entre Pekín y Moscú, cuyos lazos estratégicos se han estrechado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Para el líder chino, la relación de su país con Rusia «ofrece más estabilidad y certidumbre a un mundo plagado de cambios». Asimismo, apostó por que ambas potencias nucleares «asuman las responsabilidades y los deberes que corresponden a las potencias», obviando de esta manera la invasión rusa de Ucrania, ordenada por Putin, que ha dejado cientos de miles de muertos y no tiene visos de solución inmediata, tras cuatro años y medio de guerra.

«Los vínculos entre China y Rusia se han mantenido firmes como una roca ante todas las adversidades y siguen así hoy. Tienen amplias perspectivas y no se ven afectados por los cambios a corto plazo en la situación mundial», recalcó Xi, según la transcripción difundida por la agencia rusa TASS.

Por su parte, Putin afirmó que «la coordinación en política exterior entre Rusia y China se mantiene estable y avanza en una dirección positiva».

«Trabajaremos, como a usted le gusta decir, espalda con espalda en aras del beneficio de los pueblos de Rusia y China. Estamos muy contentos de estar aquí, entre amigos», agregó.

La cita, que constituyó el cuarto encuentro presencial entre Xi y Putin este año, tuvo lugar poco después de una intervención del líder ruso ante empresarios y líderes políticos de la APEC, en la que relativizó el impacto de las sanciones internacionales contra Rusia.

«La coordinación entre Rusia y China en política exterior se mantiene firme y da buenos resultados. En una coyuntura geopolítica compleja, seguimos apostando por vías constructivas para forjar un orden mundial multipolar más justo», manifestó Putin.

“Declive humillante de Europa”

El presidente ruso, como en otras citas con su homólogo chino, expresó igualmente que Europa estaba en un “declive humillante” y que las sanciones por la invasión a gran escala de Ucrania habían resultado contraproducentes: “La experiencia ha demostrado que las instrumentos tradicionales de dominio económico y la coerción de facto han quedado obsoletos y han perdido gran parte de su capacidad de intimidación”.