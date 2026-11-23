Amenazas de bomba en Alemania

Las autoridades de Alemania investigan una serie de amenazas falsas de bomba dirigidas contra centros educativos de distintas regiones del país. Los reportes comenzaron este lunes y, de acuerdo con cifras difundidas por el diario Bild, se contabilizaron al menos 450 avisos que obligaron a activar protocolos de seguridad en numerosas escuelas.

La Policía del estado federado de Turingia confirmó que varios planteles recibieron mensajes amenazantes y señaló que los incidentes no se limitaron a esa región, sino que también se extendieron a otras zonas del territorio alemán.

Entre las localidades afectadas en Turingia se encuentran Jena, Erfurt, Mühlhausen, Zella-Mehlis, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt y Greiz. Las autoridades indicaron que también tuvieron conocimiento de comunicaciones similares en otros estados federados, por lo que las investigaciones se mantienen abiertas.

Los mensajes llegaron a las instituciones educativas mediante correos electrónicos cuyo asunto era “La muerte te espera”. Aunque el contenido generó preocupación entre las comunidades escolares, la Policía de Turingia señaló que, hasta el momento, no considera que los hechos constituyan una amenaza grave.

Amenazas se extendieron a distintas regiones

Los avisos también fueron registrados en Baja Sajonia y Schleswig-Holstein, en el norte del país, así como en Hamburgo. Los reportes alcanzaron además a Friburgo, en el suroeste alemán, y a los estados de Hesse, El Sarre y Renania-Palatinado, en la zona occidental, además de Baviera, en el sur.

La extensión geográfica de los mensajes llevó a las autoridades de seguridad de distintas regiones a revisar los reportes y actuar conforme a las circunstancias de cada plantel. La respuesta depende de la evaluación que realizan los cuerpos de seguridad en los lugares donde se reciben las amenazas.

En Turingia, la Policía abrió una investigación por alteración del orden público relacionada con amenazas de cometer delitos. Sin embargo, recomendó que las actividades escolares continúen, al considerar que los hechos no representan, por ahora, un riesgo grave que justifique suspender las clases.

Mantienen protocolos de seguridad

Ante la cantidad de mensajes recibidos, el Ministerio del Interior alemán aseguró que tanto los centros educativos como las autoridades de seguridad de los estados federados cuentan con preparación para responder a este tipo de situaciones.

Durante una rueda de prensa ordinaria, el portavoz de esa dependencia, David Menkel, explicó que las instituciones pueden reaccionar de acuerdo con las condiciones de cada caso y con base en la valoración que realizan los equipos de seguridad directamente en los planteles.

La investigación busca esclarecer el origen de los correos electrónicos y determinar quiénes están detrás de las amenazas. Mientras tanto, las autoridades mantienen la revisión de los incidentes registrados en diferentes regiones, sin que hasta el momento se haya informado de una amenaza confirmada contra los centros educativos.