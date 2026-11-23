Nvidia restituye a Jensen Huang La tecnológica Nvidia anunció este lunes su decisión de restituir a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía tras un acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración. En la imagen, Huang durante un evento de Nvidia en Taipéi, Taiwán, el 27 de mayo de 2026. EFE/ Ritchie B. Tongo (RITCHIE B. TONGO/EFE)

El consejo de administración de Nvidia anunció este lunes la restitución inmediata de Jensen Huang como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de la compañía. La decisión, adoptada por unanimidad, pone fin a apenas 11 días de ausencia del cofundador y líder histórico de la empresa de semiconductores, tras su dimisión del 12 de noviembre.

¿Por qué restituyeron a Jensen Huang como CEO de Nvidia?

Según el comunicado oficial de Nvidia, el consejo llegó a esta conclusión tras “una serie de discusiones y reuniones” con Huang, en las que quedó “satisfecho con respecto a su sinceridad y capacidad para liderar Nvidia”. El presidente del consejo, Harvey C. Jones, afirmó: “El Consejo cree que Jensen es la persona adecuada para liderar Nvidia, y que su restitución es lo mejor para nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”. Jones permanecerá como presidente del board, mientras que Colette Kress, que había asumido el cargo de CEO interina.

Un elemento clave de la decisión fue la consulta a altos niveles del Gobierno de Estados Unidos. El consejo declaró que, sobre la base de esa información, “está confiado en que la restitución del señor Huang no supone ningún riesgo para la seguridad nacional”.

Por su parte, Huang señaló: “Me siento honrado de regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo en el inicio de una nueva revolución industrial. Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un renovado compromiso”. Agradeció al consejo, a Jones, a Kress y al equipo ejecutivo, así como a empleados, accionistas y socios, y destacó el apoyo de su familia

¿Cómo va la investigación a Jensen Huang tras escándalo por relaciones extramaritales?

Huang dimitió el 12 de noviembre después de que saliera a la luz información sobre comportamientos personales “inconsistentes con el código de conducta, los estándares y las normas culturales” de la empresa.

Los reportes, publicados inicialmente por medios como The New York Times, apuntaban a relaciones extramaritales, incluida una con una mujer, identificada en algunas informaciones como Alice Huang, a la que autoridades estadounidenses vinculaban con sospechas de ser un activo de inteligencia chino. También se mencionaron relaciones con al menos una o dos empleadas de Nvidia

El consejo formó un comité de directores independientes para investigar, con asistencia de abogados externos, los reportes de que Huang había sido objetivo de un esfuerzo de inteligencia extranjera. Además, se abrieron investigaciones por parte de organismos gubernamentales . La empresa también creó un Comité de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones.

En los días posteriores a la dimisión, el propio Huang reconoció errores personales y se ofreció a regresar si el consejo lo consideraba adecuado. Sin embargo, el 17 de noviembre, durante la presentación de resultados, Jones declaró públicamente que el consejo “no tiene intención” de reinstalarlo y que había iniciado la búsqueda de un sucesor permanente.

La presión de empleados, inversores, socios de la industria y figuras públicas como el presidente estadounidense,Donald Trump, fue intensa en favor de su retorno.