Rusia arma nuclear en el espacio

Los servicios de inteligencia de los países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) consideran que Rusia prepara el lanzamiento de un satélite equipado con un arma nuclear para colocarlo en el espacio antes de que termine el año, una operación que podría tener consecuencias graves para las comunicaciones satelitales en todo el mundo.

De acuerdo con información atribuida a fuentes militares y de inteligencia, entre ellas integrantes de las Fuerzas Armadas alemanas (Bundeswehr) y del Servicio Federal de Inteligencia (BND), varios gobiernos de la alianza recibieron advertencias sobre estos planes a principios de noviembre. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, también habría sido informado por especialistas militares sobre la posibilidad de que Moscú despliegue este tipo de armamento.

Aunque un portavoz de la Bundeswehr evitó pronunciarse directamente sobre los reportes, reconoció que Rusia cuenta con las capacidades necesarias para realizar una operación de esta naturaleza. El Ministerio de Defensa alemán, por su parte, argumentó que las discusiones internas sobre el tema están sujetas a confidencialidad.

La preocupación de los organismos de inteligencia se concentra en los efectos que tendría una detonación nuclear fuera de la atmósfera terrestre. Una explosión de estas características podría inutilizar una parte importante de los satélites que sostienen las comunicaciones a nivel internacional, lo que afectaría distintos servicios que dependen de estos sistemas.

El portavoz militar alemán advirtió sobre la dimensión de ese escenario al señalar que, en la práctica, representaría un retroceso tecnológico de enormes proporciones: “En la práctica, esto significaría volver a la Edad de Piedra”.

Satélite lanzado en diciembre

La información de inteligencia identifica al dispositivo como ‘Sputnik-S’, un satélite que, según los reportes, estaría completamente construido desde hace años y permanecería almacenado en una instalación ubicada en la zona metropolitana de Moscú.

Los datos recabados por los organismos de inteligencia señalan que el artefacto podría ser enviado al espacio dentro de los 60 días posteriores a la emisión de la alerta. Bajo ese escenario, el comando espacial de las Fuerzas Armadas alemanas considera que el lanzamiento podría concretarse durante diciembre.

Una vez colocado en órbita terrestre, el arma podría entrar en funcionamiento en un periodo corto, de acuerdo con las evaluaciones citadas. La posibilidad de que el dispositivo esté listo para su despliegue en un plazo cercano mantiene la preocupación de los países que recibieron las advertencias.

Sin embargo, Rusia rechazó las versiones sobre la preparación de un satélite con armamento nuclear. Su embajada aseguró que no tenía información sobre los hechos descritos y calificó las acusaciones como infundadas, además de considerarlas parte de una campaña de propaganda.

La representación diplomática sostuvo que las actividades espaciales de la Federación Rusa tienen objetivos exclusivamente pacíficos y se realizan conforme a sus obligaciones internacionales.

Advertencia de los EU

Las alertas sobre la posibilidad de que Rusia coloque armamento nuclear en el espacio no son recientes. En febrero de 2023, agencias de inteligencia estadounidenses ya habían advertido internamente sobre los planes rusos para desarrollar esta capacidad, lo que llevó a legisladores de ese país a calificar el asunto como una grave amenaza para la seguridad nacional.

Posteriormente, en octubre de 2026, la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (DIA) publicó una nueva evaluación en la que señaló que Rusia desarrolla un satélite diseñado para transportar un arma nuclear.

Estas advertencias se relacionan con las restricciones establecidas en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, que prohíbe colocar armas de destrucción masiva en la órbita terrestre. El posible despliegue de un dispositivo nuclear de estas características supondría una violación de ese acuerdo internacional.

En diciembre de 2024, Rusia votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que reafirmaba la necesidad de cumplir el tratado e instaba a los países a no desarrollar armas de destrucción masiva destinadas a utilizarse en el espacio. Pese al voto ruso, la iniciativa fue aprobada por una amplia mayoría.

Kosmos-2553

Dentro de las preocupaciones sobre las actividades espaciales rusas también aparece el satélite ‘Kosmos-2553’, cuyo posible vínculo con los preparativos ha sido planteado en el contexto de las evaluaciones sobre las capacidades de Moscú en el espacio.

La información disponible relaciona este antecedente con las advertencias sobre el desarrollo de sistemas capaces de transportar armamento nuclear fuera de la Tierra, aunque no establece que dicho satélite sea el mismo dispositivo identificado como ‘Sputnik-S’.

Las nuevas advertencias de la OTAN y las evaluaciones estadounidenses mantienen bajo atención los movimientos espaciales rusos, mientras Moscú rechaza que sus proyectos tengan propósitos militares de esta naturaleza y defiende que sus actividades se apegan a compromisos internacionales.