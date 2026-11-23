Ataque contra la policía en Colombia

Un ataque con drones contra una instalación de la Policía en Cúcuta, al noreste de Colombia, dejó al menos 60 viviendas dañadas y tres personas heridas, entre ellas una bebé de 18 meses.

Según los reportes oficiales, el ataque comenzó durante la madrugada, aproximadamente a las 02:30 hrs, cuando tres drones cayeron en las instalaciones del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor), sin causar daños de consideración, mientras que al menos otros dos se precipitaron sobre las viviendas colindantes, en el barrio Tasajero.

La activación de sistemas inhibidores de señal presuntamente desvió al menos dos de esos drones, que cayeron y detonaron en zonas residenciales próximas a la guarnición policial.

El objetivo del ataque eran las instalaciones del Denor, que ya habían sido atacadas el 1 de agosto con tatucos (cilindros explosivos) arrojados desde un camión, un atentado que dejó once policías heridos.

Respecto al ataque de este lunes, se dio a conocer que ningún oficial resultó herido, además, la Policía Nacional condenó estas acciones criminales.

Diego Roa, uno de los habitantes afectados, declaró que su hermano sufrió una herida leve en una pierna y fue remitido para someterse a exámenes radiológicos, mientras que la esposa de este y su hijo menor de un año fueron atendidos por problemas respiratorios derivados de la inhalación de humo y polvo de los escombros.

“No nos explicamos cómo están con vida. Es un milagro viendo cómo se destruyó todo”, aseguró Roa.

Las explosiones también destruyeron por completo un vehículo particular y provocaron daños estructurales en el entorno de una zona industrial y un hotel del sector.

“Fueron dos explosiones fuertes y luego se fue la luz. No pudimos dormir del susto y de ver lo que sucedió nuevamente en nuestro barrio”, declaró Yully Varela, residente del lugar.

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, explicó que las autoridades departamentales y la Alcaldía adelanta un censo de damnificados y un barrido técnico en un radio de tres calles para evaluar las pérdidas y descartar la presencia de rampas de lanzamiento u otros drones neutralizados en la zona.

Quintero aseguró que está en investigación quién perpetró este ataque, aunque “los hechos recientes fueron atribuidos a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”.

En Norte de Santander, y especialmente en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).