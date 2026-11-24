Aumentan los casos de personas intoxicadas en Irán por ingerir alcohol adulterado (Archivo)

Alcohol clandestino en Irán — Un saldo de 10 muertos y 278 intoxicados dejó el consumo de alcohol adulterado en tres provincias de Irán en los últimos días, lo que llevó a la detención de 10 personas, reportaron medios iraníes.

Reportes de las autoridades refieren que el mayor número de afectados se registró en Nishapur, en el nororiental Jorasán Razaví, donde se contabilizaron cuatro fallecidos, cuatro casos de muerte cerebral y un total de 212 intoxicados, entre ellos 19 menores de edad, según reportes de la Universidad de Ciencias Médicas de la ciudad a la agencia Tasnim.

En las ciudades de Bandar Abás, Qeshm y Minab, provincia sureña de Hormozgán, el número de intoxicados aumentó al registrarse cinco fallecidos y 45 personas que reciben atención médica, según la radiotelevisión estatal.

Por otra parte, se registró un deceso y 38 intoxicados en las ciudades de Shiraz y Marvdasht en la sureña Fars. En tanto, 10 personas ya fueron detenidas con relación a estos incidentes, mientras las autoridades investigan el origen de las bebidas alcohólicas de elaboración casera y han anunciado medidas legales contundentes contra los responsables.

Irán es una nación donde las bebidas alcohólicas están prohibidas desde el triunfo de la Revolución Islámica de 1979, por lo que hay sitios clandestinos donde se elaboran y venden estas bebidas adulteradas.

Las autoridades sanitarias alertan de la presencia de metanol en estas bebidas, una sustancia tóxica utilizada principalmente con fines industriales cuyo consumo puede provocar ceguera, complicaciones hepáticas y renales y, en los casos más graves, la muerte.

La legislación iraní castiga el consumo de alcohol entre los musulmanes con 80 latigazos, mientras que su compra, venta o elaboración se pena con entre seis meses y un año de cárcel, además de latigazos y multas. Irán ha registrado graves episodios de intoxicación por alcohol en los últimos años, especialmente en 2020, cuando se produjeron más de 700 muertes, la gran mayoría de hombres, con edades comprendidas entre los 14 y los 78 años. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026