El Titanosaurio de España ¿Cuál es esta especia y por qué creen haber encontrado al más grande que pisó Europa? (Pexels)

Surge un nuevo descubrimiento prehistórico en Europa al tratarse de un dinosaurio de cuello largo que fue extraído del yacimiento de Molí del Piteu, cerca de Isona, en la provincia de Lleida, España.

Este ejemplar es señalado por ahora como uno de los más grandes registrados en la región y su hallazgo podría derivar en la identificación de una nueva especie.

¿Qué especie de dinosaurio fue encontrada en España?

Paleontólogos del Museu de la Conca Dellà y del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont extrajeron en el yacimiento de Molí del Piteu, cerca de Isona, un fósil que, tras ser analizado preliminarmente, podría corresponder a una nueva especie de dinosaurio saurópodo.

Al recuperar los restos, los especialistas calcularon que tienen una antigüedad de alrededor de 70 millones de años. El fósil fue hallado dentro de un bloque de roca de siete metros cúbicos, dos metros de ancho y un peso de 18 toneladas.

Entre las piezas recuperadas destaca una costilla más larga que las del Abditosaurus, lo que por sus dimensiones sugiere que podría pertenecer a una especie distinta y tratarse de un titanosaurio mayor que el propio Abditosaurus.

Ante el hallazgo del cuello, los investigadores estudian actualmente el estado de conservación de los huesos para confirmar si la estructura del cuello está completa o no, aunque no descartan que se trate de una nueva especie o variante de titanosaurio.

¿Existe una diferencia de tamaño respecto a otros hallazgos en Europa?

El descubrimiento de este nuevo espécimen supera a su antecesor, el Abditosaurus, cuyo cuello fue rescatado en 2014 en la misma región del Pallars y que hasta ese momento era considerado uno de los dinosaurios más grandes extraídos en Europa.

¿Encontraron más partes del titanosaurio en el yacimiento?

Durante la expedición, además del cuello, los investigadores hallaron diversos restos correspondientes a la parte pectoral, una sección de la región craneal y fragmentos de las extremidades anteriores.

¿Cuál ha sido el dinosaurio más grande del mundo?

Según datos de investigaciones científicas, el dinosaurio más grande registrado es el Patagotitan Mayorum, descrito en un estudio publicado en 2017 en la revista científica Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

De acuerdo con las estimaciones de los especialistas, un ejemplar de esta especie podía pesar hasta 77 toneladas, medir ocho metros de altura y alcanzar casi 40 metros de largo desde la cabeza hasta la punta de la cola.

Esta especie desarrolló un enorme cuello para alcanzar los árboles más altos y arbustos, ya que era un animal herbívoro cuya alimentación se basaba exclusivamente en plantas y vegetación.

Sus fósiles fueron descubiertos al sur de Argentina, en el año 2012.