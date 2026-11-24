Vaticano Sale a la luz el diario íntimo del papa Francisco

El papa argentino Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025, confesó en su diario personal —un cuadernillo de tapas negras en el que escribió sus reflexiones entre 1992 y 2024 y que se publicará este martes en todo el mundo— la tentación de sentirse omnipotente durante su pontificado y varios episodios en los que notó la presencia del diablo, el último de ellos cuando ya era líder supremo de la Iglesia católica.

Así lo cuenta el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, en el libro El diario íntimo del papa Francisco, en el que reflexiona sobre los escritos del pontífice, redactados con una letra pequeña casi indescifrable en un cuadernillo hasta ahora desconocido.

En esta agenda negra escribió 86 páginas antes de su elección papal y otras 55 desde el 21 de julio de 2013 hasta el 18 de agosto de 2024, es decir, cuando ya era papa.

“Descubrí que el demonio había estado desfachatadamente rondando con astucia. Y recordé tres episodios seguros donde no dudo que se presentó físicamente. 1) Hace más o menos 15 años. Lo vi desde la ventanilla del auto. No olvido sus ojos amenazantes y a la vez seductores. 2) En la celebración de la Capilla del Carmelo. Me miró con ojos de fuego. No olvido esa mirada, más fuerte que la anterior. Eran como rayos de fuego. Luego intentó acercarse y yo me escapé apretando el Rosario y pidiéndole a la Virgen… La curiosidad peleaba con el Rosario. Y la Virgen me salvó. Estas dos situaciones claras tuvieron lugar cuando era Arzobispo de Buenos Aires... No eran situaciones comprometidas ni tentaciones, sino una presencia fascinante, que invitaba a la curiosidad”, escribió el argentino Jorge Bergoglio, subrayando con pluma las cuatro últimas palabras.

Seguidamente, y ya en su condición de papa, Francisco escribió: “Aquí hay una debilidad. 3) La tercera fue a mi regreso del viaje a Chile... En una situación, días después de mi llegada a Roma, en una reunión, lo vi y sentí su voz (subrayado) triunfante, poseedora de todo: ‘Ahora logré todo lo que quería’. Así como no olvido los ojos de las dos anteriores, en este caso no puedo olvidar el ronquido potente de su voz. El Señor me dio la oportunidad de salir de esa reunión y así me liberó“.

El “infierno” de la pederastia

Francisco hace alusión a su tercer encuentro con el papa tras asumir el horror del escándalo de abusos sexuales a menores en la Iglesia durante su viaje a Chile en 2018.

El 16 de enero de ese año, Francisco sostuvo un encuentro privado con Juan Carlos Cruz, quien le entregó una carta detallada sobre los abusos sufridos por el cura pederasta Fernando Karadima y el encubrimiento del obispo Juan Barros. Dos días después, el papa defendió públicamente al obispo y declaró desafiante: “El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia. ¿Está claro?”

Estas declaraciones provocaron una ola de indignación en Chile, que se saldó con el arrepentimiento de Francisco en junio de ese año, como él mismo confesó en su diario, de nuevo en alusión al diablo:

“Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me asomé a mirar un poco y me aterró. Fue antes de dormir. Agarré el Rosario como arma. Agradezco al Señor esta ayuda. Sólo la oración da lugar para que el Señor nos salve. Al infierno se resbala como lo más natural. No es la primera vez en mi vida que tengo esta experiencia, pero esta vez fue con una intensidad devoradora. Es peligroso acercarse a la puerta del infierno porque las llamas pueden salir y quemar. La seducción pagana es fuerte, pero cerrada en sí misma. No tiene futuro; en ella no cabe la esperanza. El fulgor enceguece y no importa otra cosa”.

Es el cardenal Fernández quien, a continuación, señala: “Después de esta visión, sintió intensamente la vergüenza y el dolor causados por los abusos a menores en la Iglesia: ‘¡Qué vergüenza y qué mal le hace a la Iglesia!”, escribió el 21 de julio de 2018. Y el 6 de agosto el papa volvió a escribir: ‘Otra vez la puerta del infierno... Que en medio de tantos escándalos surja la santidad, la conversión’”.

“Sentía la necesidad de recordar que es un simple hombre”

Cuando en 2022 Francisco hace balance de sus visiones diabólicas, añade: “Pero hay algo que quedó, como una huella”. Se refería a “una curiosidad reductiva”, una idea también subrayada, que lo persiguió durante los dos años siguientes, en una crisis espiritual iniciada en enero de 2021.

La curiosidad reductiva, explica Fernández en el libro, se refiere a reducir la existencia a una sola dimensión, a “cosas que no son del Reino de Dios”, y preguntarse “cómo ser como Dios”. Es decir, interesarse por el poder omnipotente, señala el confidente de Francisco. Fueron, además, dos años en los que su salud fue empeorando y luchaba con “los embates decisivos de las fuerzas del mal que lo acosaban”, apunta el cardenal.

En una entrevista concedida este martes al diario milanés Corriere della Sera, quien fuera colaborador de Bergoglio explicó que se trataba de la “seducción pagana, la fatiga de gestionar el poder, que no es solo dentro de la Curia, sino también en las relaciones internacionales”.

“Para él representaba una fuerte tentación”, explica, “el miedo de llegar a un punto demoníaco”. Sentía la necesidad de recordar que “era un simple hombre” y de ahí su empeño en desterrar todo lo relacionado con la pompa de su cargo.

El papa, según el cardenal argentino, veía la tentación del camino “del alejamiento y de la mundanidad”, tal como escribe Francisco el 30 de diciembre de 2022, cuando decide apartarse de él y elegir “vivir la última etapa de su vida de otro modo, con una entrega plena, definitiva y llena de confianza”, opina Fernández. “Sabía que el Señor no lo abandonaría, aunque el mal se jugara todas sus cartas”, explica.

Lo cierto es que Francisco también relacionaba la tentación de acercarse a esa “puerta del infierno” con “una necesidad oculta de ser omnipotente”, “una malsana ‘curiosidad’ o atracción hacia el poder”, opina Fernández. A veces intuía esa tentación en la capacidad de quitar y poner cargos en la Iglesia “como un titiritero que usa y maneja las personas a su conveniencia”. O se ocultaba simplemente en un exceso de actividad: “Esta actitud de autosuficiencia y de resuélvelotodo me dejó a las puertas del infierno. No puedo olvidar el día que lo vi”, escribió el 25 de noviembre de 2018.

La razón por la que no fue a Argentina

En concreto, menciona expresamente su tendencia a reunirse con todo el mundo, especialmente con personas que venían de Argentina a la Santa Sede “y pretendían que resolviera cualquier problema, incluso cuestiones menores o irrelevantes”, según el cardenal. “Me di cuenta de que los argentinos me quitaban mucho tiempo... y junto con esto se iba atrasando el trabajo”, confiesa el pontífice. También en eso, en no saber decir que no, en “asumir los asuntos y problemas como si fuera omnipotente”, veía insinuarse el diablo. “Sentí claramente la voz del demonio”, dice de nuevo el 25 de noviembre de 2018 al hablar de ello.

Entre otras revelaciones, el cardenal Fernández ha apuntado por primera vez en Corriere della Sera hacia uno de los misterios del pontificado de Francisco: la razón por la que nunca fue a Argentina. “Tenía información de inteligencia. Sabían que si hubiera ido habrían organizado algo contra él. No era un problema para su ego, Francisco soportaba cualquier ataque, decía siempre: ‘lo merezco’. Temía un escándalo, que no hiciera bien al pueblo argentino”. Asegura que quien habría organizado algo contra el papa era “la extrema derecha nacionalista y neoliberal que están enfrentadas, pero que a veces se unen contra un enemigo común. Bergoglio era el enemigo común. La doctrina social de la Iglesia era insoportable para ellos”.

“Jorge soberbio, cínico y mentiroso, prepotente”

En otros apuntes, Bergoglio se atormenta por sus defectos: “El Señor dejó que viera cuán grande es mi bajeza. Vi cuántas veces me dejé llevar por sentimientos de desprecio, de envidia, de soberbia. Mucha vergüenza” (18 de abril de 2010). Es algo que también le persiguió siendo pontífice, cuando seguía lamentando “el Jorge soberbio, autosuficiente, cínico y mentiroso de sí mismo”, escribió el 30 de diciembre de 2022.

También era consciente de que a veces sus colaboradores debían pagar las consecuencias de su mal humor: “Desde hace unos tres o cuatro días mucho mal espíritu de ira y descontento. Yoannis sufrió bastante por esto, y demostró mucha humildad”, escribe en enero de 2017, en referencia a uno de sus asistentes.

En otros momentos, ya desde sus tiempos en Argentina, el futuro papa expresa el temor a la prepotencia: “Tengo miedo. Me siento demasiado seguro. Por momentos temo haber perdido la capacidad de asombro... Sin embargo, siento que el Señor está al lado mío” (25 de diciembre de 2001). Un sentimiento que no lo abandonó como papa: “Tengo que cuidarme de no sentirme demasiado seguro en mi ministerio”, escribió el 2 de julio de 2017.

En opinión de Fernández, el papa temía repetir “los errores de juventud”. Se refiere a cuando fue apartado como provincial de los jesuitas en Argentina y enviado a Córdoba de 1990 a 1992, un periodo muy duro para él, según confiesa en el diario, que acabó con su nombramiento como arzobispo de Buenos Aires. Aquella medida se debió a las acusaciones contra él de tener un carácter duro y autoritario con los miembros de la orden, con castigos y una exigencia constante de austeridad.

“Luego suavizó su conciencia. Y desarrolló una actitud casi opuesta. Se culpabilizaba cuando hacía sufrir a alguien, era una especie de tortura”, asegura el cardenal. Se preguntaba si estaba usando mal su poder, si no estaría realizando un proyecto personal y no el proyecto de Dios. Es un detalle muy significativo, pues Francisco fue acusado durante su pontificado por sus críticos de ejercer el poder de forma tiránica (con información de EFE, El País y Corriere della Sera).