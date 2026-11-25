Un avión de combate inflable adquirido por el Ejército ruso a China para hacerlo pasar como objetivo de ataques ucranianos (militarnyi.com)

Guerra Rusia-Ucrania — En una nueva estrategia de su guerra contra el Ejército de Ucrania, Rusia ha echado mano de maquetas aviones, tanques, sistemas de defensa aérea y otros equipos militares inflables que le compra a China, como señuelo para desviar la inteligencia y las armas ucranianas de sus objetivos reales.

De acuerdo con información del periódico británico “The Telegraph”, este tipo de equipo inflable se ofrece en venta en plataformas chinas y rusas y es lo que han utilizado las tropas rusas en su guerra contra Ucrania.

Entre los artículos que se ofrecen se encuentran aviones de combate inflables, tanques, sistemas de artillería, lanzamisiles y sistemas de defensa antiaérea y hangares. Algunas maquetas de aviones cuestan tan solo unos cientos de dólares.

Uno de los fabricantes es la empresa china Gauss, que opera bajo varios nombres, entre ellos Gauss Intelligent Equipment, Gauss Inflatables, Jiangxi Gauss y Hangzhou Gauss.

La empresa anuncia modelos capaces no solo de replicar la apariencia de equipos militares reales, sino también de imitar sus firmas térmicas y de radiofrecuencia. Esto tiene como objetivo dificultar la identificación de objetivos falsos mediante equipos de imágenes térmicas y estaciones de radar.

Tanques inflables, otro de los señuelos rusos (militarnyi.com/)

El catálogo del fabricante también incluye hangares inflables y refugios de camuflaje con firmas térmicas, que pueden crear la impresión de que allí se esconde equipo militar real.

Robert Tollast, un investigador de guerra terrestre en el Instituto Real de Servicios Unidos británico, resaltó que la fabricación de estos sistemas es significativamente más sencilla que la producción de equipo militar propiamente dicho, por lo que pueden fabricarse en grandes cantidades.

El especialista advierte que la estrategia puede colocar a Ucrania ante un dilema: utilizar armamento de precisión para destruir un supuesto objetivo militar o arriesgarse a ignorarlo y permitir que se trate de una instalación auténtica.

Por su parte, Michael Kofman, investigador de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, señala que la vigilancia permanente mediante drones ha complicado considerablemente el ocultamiento de grandes equipos militares. En ese escenario, los señuelos se han convertido en una herramienta importante para desviar los ataques.

Aviones de combate y lanzamisiles inflables, de los equipos para engañar a las tropas ucranianas (militarnyi.com)

De acuerdo con datos recopilados por la plataforma de análisis comercial Import Genius y citados por The Telegraph, desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022, Rusia habría importado desde China mercancías por un valor de al menos 10 mil millones de rublos —alrededor de 120 millones de dólares— bajo una clasificación aduanera utilizada por fabricantes de este tipo de productos.

Sin embargo, esa cifra debe interpretarse con cautela: la categoría también contempla artículos civiles inflables, como piscinas y otros productos recreativos, por lo que no representa exclusivamente compras de señuelos militares. (Con información de agencias)

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