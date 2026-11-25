ICE detiene a salvadoreño después de ganar un millón de dólares en la lotería de Boston USA5376. BOSTON (ESTADOS UNIDOS), 25/11/2026.- Fotografía divulgada por la sección de Boston del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos donde se muestra al inmigrante salvadoreño identificado como Ariel Antonio Velásquez-Morales, quien fue arrestado el martes 24 de noviembre de 2026. (Agencia EFE)

Lo que parecía ser un golpe de suerte terminó en una detención migratoria para Ariel Antonio Velásquez Morales, un ciudadano salvadoreño que ganó un millón de dólares en la Lotería Estatal de Massachusetts, en Estados Unidos.

El ICE informó este miércoles 25 de noviembre sobre la detención del migrante, quien contaba con una orden de deportación emitida hace más de 12 años, según las autoridades estadounidenses.

Su arresto se produjo apenas seis días después de haber ganado el premio y tres días después de que la institución difundiera una fotografía en la que aparecía sonriente sosteniendo un cheque simbólico por un millón de dólares.

¿Por qué el ICE arrestó al migrante que ganó un millón de dólares en la lotería de Estados Unidos?

De acuerdo con las autoridades migratorias estadounidenses, Ariel Antonio Velásquez Morales ingresó de manera irregular a Estados Unidos el 15 de mayo de 2013. Posteriormente, el 24 de abril de 2014, un juez de inmigración emitió una orden de deportación en su contra.

El salvadoreño permaneció en territorio estadounidense hasta que, durante la madrugada de este martes 24 de noviembre de 2026, fue detenido por agentes del ICE durante un operativo realizado en East Boston, Massachusetts.

ILLEGAL ALIEN WHO CLAIMED $1 MILLION MASSACHUSETTS LOTTERY PRIZE ARRESTED BY ICE Ariel Antonio Velasquez-Morales, an illegal alien from El Salvador who was released under the Obama administration and ordered removed in April 2014, was arrested by ICE after claiming a $1 MILLION Massachusetts State Lottery prize. The rights and privileges reserved for American citizens are for American citizens, NOT illegal aliens. The patriots of ICE continue to work around the clock to enforce our nation’s laws and serve the American people. https://t.co/oD0cJw0DGd — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 25, 2026

“(ILEGAL ALIEN) INMIGRANTE ILEGAL QUE RECLAMÓ UN PREMIO DE 1 MILLÓN DE DÓLARES EN LA LOTERÍA DE MASSACHUSETTS ES ARRESTADO POR EL ICE

Ariel Antonio Velásquez-Morales, un inmigrante ilegal originario de El Salvador —quien fue puesto en libertad durante la administración Obama y sobre quien pesaba una orden de expulsión desde abril de 2014—, fue arrestado por el ICE tras reclamar un premio de 1 millón de dólares en la Lotería Estatal de Massachusetts.

Los derechos y privilegios reservados para los ciudadanos estadounidenses son para los ciudadanos estadounidenses, NO para los inmigrantes ilegales. Los patriotas del ICE continúan trabajando incansablemente para hacer cumplir las leyes de nuestra nación y servir al pueblo estadounidense".

A través de sus redes sociales, el organismo federal difundió el caso y cuestionó que el migrante hubiera podido reclamar el premio pese a su situación migratoria. Por su parte, Micah Bock, subdirector de Asuntos Públicos del ICE, se pronunció sobre la detención del salvadoreño con un comentario sarcástico: “Parece que se le acabó la suerte”.

¿Cómo ganó el migrante un millón de dólares en la lotería de Massachusetts?

Ariel Antonio Velásquez Morales adquirió por apenas 10 dólares un boleto de lotería instantánea del juego conocido como “$2,000,000 50X Cashword”, en un establecimiento comercial de East Boston, el mismo barrio donde posteriormente fue detenido.

El pasado 18 de noviembre, la Lotería Estatal de Massachusetts anunció que el salvadoreño había ganado un premio de un millón de dólares. Sin embargo, el migrante optó por recibir el dinero mediante una sola exhibición, por lo que obtuvo un pago de 650 mil dólares antes de impuestos.

Tres días después, el sábado 21 de noviembre, la institución compartió en sus redes sociales una fotografía del ganador sosteniendo el cheque simbólico, imagen que posteriormente fue difundida por las autoridades migratorias.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado si el dinero obtenido por Velásquez Morales será confiscado, ni cuándo se ejecutará su deportación a El Salvador.