Guerra de Ucrania La corbeta rusa Merkury, antes y después de ser hundida en el puerto de Bengasi, este de Libia, el 22 de noviembre

Vladimir Putin regresó el jueves pasado de su viaje a China reconfortado por los gestos cariñosos de Xi Jinping y Donald Trump, tras el humillante golpe asestado por los drones ucranianos contra su puente más estratégico y costoso, el que une Rusia con la anexionada península de Crimea, que volvió a quedar aislada. De poco le sirvió que el republicano lo llamase públicamente «amigo»: la semana posterior al encuentro de los tres líderes pasará a la historia como la más negra desde que el presidente ruso ordenó la invasión de Ucrania, en febrero de 2022.

Conscientes del daño causado a la imagen del «nuevo zar», el Kremlin, el Ministerio de Defensa y la propaganda rusa ocultan todos esos reveses de la mirada de los ciudadanos de este país. Sin embargo, los medios independientes no dan tregua a Putin, empezando por lo que más debería doler a la sociedad rusa, anestesiada por la censura brutal y la propaganda patriótica: el brutal número de soldados muertos en Ucrania.

Tantos como habitantes del estado de Colima

La factura humana tras cuatro años y nueve meses de la guerra de Putin equivaldría a borrar del mapa al estado de Colima. Según una estimación de los medios independientes Meduza y Mediazona, los militares rusos muertos en Ucrania podrían alcanzar los 720,000: la suma de 490,000 fallecimientos identificados o estimados y otros 230,000 soldados desaparecidos cuya muerte no ha podido confirmarse, pero cuya probabilidad es alta.

La dimensión de esta tragedia se agrava con los 1,087 suicidios de militares documentados por una investigación del británico The Guardian desde el comienzo de la invasión. De esta cifra, 614 se registraron en la Ucrania ocupada o en regiones rusas limítrofes, mientras que el resto sucedieron en barracones, campos de entrenamiento e incluso domicilios particulares, donde descansaban soldados alistados o vivían algunos que estaban a punto de ser enviados al frente.

A esos habría que añadir 885 casos de muertes «por motivo desconocido» relacionados con la guerra, un eufemismo que, según el periódico, se ha utilizado en el pasado para referirse a los suicidios, lo que podría elevar el número total hasta casi 2,000. Los expertos consultados por el diario hablan de «presiones extremas de otros soldados o mandos», «miedo a ser enviados a misiones muy peligrosas» y «abusos físicos y torturas» para empujar a la tropa a mantenerse en el frente.

Los informes sobre víctimas de la guerra son considerados secretos en Rusia, pero los datos de Rosstat han sido ‘hackeados’ por dos grupos distintos, el bielorruso Cyber Partisans y el ucraniano Silent Crow, que luego los filtraron al rotativo británico.

Para dimensionar el balance, los 720,000 muertos estimados equivalen al 95% de los habitantes de Colima, cuya población ronda los 759,000 habitantes. La dureza de las estadísticas arroja un soldado ruso muerto cada cinco minutos.

La sangría humana ocasionada por la ambición imperialista de Putin también supera ampliamente los precedentes militares de Moscú. Estos más de 700,000 soldados rusos muertos o desaparecidos en Ucrania multiplican entre 28 y 48 veces las bajas mortales del Ejército soviético durante la guerra de Afganistán (1979-1989), que oscilan entre los 15,000 reconocidos oficialmente y los 26,000 de estimaciones alternativas.

Pero, si la férrea censura del Kremlin ha logrado que el drama de las bajas rusas no cause una conmoción nacional, las imágenes del puente de Crimea y de los barcos ardiendo o semihundidos de la Marina rusa son difíciles de ocultar en internet.

Problemas (serios) en la retaguardia rusa

La audacia de los drones del «David ucraniano» contra el «Goliat ruso» —que ya logró asestar un duro golpe en junio de 2025, cuando destruyeron decenas de cazas en bases militares por todo el territorio ruso— sumó dos nuevos hitos en este noviembre negro para Putin, esta vez en la retaguardia marítima rusa y en dos mares diferentes: el Báltico y el Mediterráneo.

El primer golpe llegó este sábado 21 de noviembre en el golfo de Finlandia, cuando drones ucranianos alcanzaron al carguero ruso Sparta II. El buque navegaba desde San Petersburgo hacia Kaliningrado cuando fue alcanzado por dos drones y quedó envuelto en llamas.

Al día siguiente, durante la madrugada del domingo, el golpe se trasladó al Mediterráneo. Una operación con drones explosivos atacó dos barcos rusos que estaban atracados en el puerto de Bengasi, en el este de Libia: la corbeta rusa Merkury, uno de los buques de guerra rusos más modernos (botado en 2020), y el carguero MV Angara. Las imágenes satelitales, que se filtraron sin que el Kremlin pudiera censurarlas, mostraron a la corbeta, una de las joyas de la Armada rusa, parcialmente hundida y con ella una decena de misiles de última generación.

La corbeta había atracado en la base naval de Bengasi para repostar, mientras escoltaba al carguero que surte de armas a Rusia desde el Mediterráneo hasta el mar Negro, en virtud de los acuerdos de cooperación entre Moscú y el mariscal prorruso Jalifa Haftar, quien controla, con la ayuda del Kremlin, el este del país norteafricano y está enfrentado al Gobierno de Trípoli, reconocido internacionalmente. El Gobierno aliado de Moscú consideró el ataque ucraniano —que dejó al menos dos libios muertos y heridos entre la tripulación rusa— una grave violación de su soberanía y advirtió que no quedará sin respuesta.

El puente de Crimea: el talón de Aquiles de Putin

Este noviembre negro para Putin también dejó fuera de servicio uno de los símbolos de su proyecto imperialista: el puente de Crimea.

El pasado lunes 17 de noviembre, mientras el presidente ruso hacía las maletas para viajar a China y reunirse con Xi y Trump, drones ucranianos golpearon hasta tres veces el puente, cuya construcción costó 3,700 millones de dólares y fue inaugurado en mayo de 2018, cuatro años después de que Rusia se anexionase la península ucraniana. Pero no fue la primera vez que esta obra de ingeniería, orgullo de Putin, era atacada por los ucranianos.

Su primera gran humillación llegó el 8 de octubre de 2022, cuando una explosión destruyó varios tramos de la calzada y provocó un incendio en un tren de combustible. Desde entonces, el puente se ha convertido en un objetivo recurrente de Ucrania y su protección ha obligado a Rusia a invertir recursos adicionales en su reconstrucción y defensa. Una estimación ucraniana cifra en 4,910 millones de dólares las pérdidas militares y los gastos acumulados de defensa y reparación entre 2022 y 2026, una cantidad que supera el coste original de la infraestructura.

Sobre el reciente ataque, el Kremlin aún no ha anunciado los plazos de reconstrucción del estratégico puente, lo que confirma la gravedad del daño causado.

Refinerías rusas, el eslabón más débil

El viceprimer ministro Alexandr Nóvak reconoció este miércoles que Rusia atraviesa un nuevo déficit de combustible, debido a que una serie de refinerías rusas se encuentran en proceso de reparación tras los ataques ucranianos de las últimas semanas.

«Ahora la situación es bastante tensa debido a que una serie de refinerías está en reparaciones», aseveró y confirmó a la agencia Interfax que el Ministerio de Energía preparó una propuesta al Gobierno ruso para prorrogar la prohibición de exportación de gasolina más allá del 31 de enero de 2027.

Los ataques ucranianos contra las refinerías rusas han provocado un déficit de combustible en Rusia, con desabasto en las redes de gasolineras, grandes colas y un aumento de los precios. Este mismo miércoles Ucrania atacó dos refinerías en la región rusa de Samara, a unos mil kilómetros al este de Moscú.

1.1 billones de dólares de pérdidas para Rusia

La factura que Putin ha acumulado por su invasión de Ucrania se aproxima a una dimensión de vértigo. En cuatro años y nueve meses de guerra, Rusia ha destinado alrededor de 675,000 millones de dólares a gasto militar y partidas estatales relacionadas con el conflicto, según una estimación acumulada independiente.

A esa sangría hay que añadir al menos 154,000 millones de dólares en ingresos fiscales petroleros perdidos por las sanciones occidentales y otros 300,000 millones en reservas soberanas congeladas en el extranjero.

En conjunto, son unos 1.1 billones de dólares en recursos gastados, ingresos no percibidos y activos inmovilizados, aunque no constituyen pérdidas netas ni una factura contable definitiva. La cuenta tampoco incluye el coste de reponer los miles de tanques, aviones y vehículos destruidos, reparar refinerías, depósitos de combustible, puentes y puertos alcanzados por los drones ucranianos, ni las indemnizaciones a las familias de los soldados muertos.

Mientras el Kremlin sigue destinando una parte creciente de los recursos nacionales a sostener la invasión, el crecimiento se frena, los ingresos energéticos pierden peso y el margen presupuestario se estrecha. La guerra que Putin inició para ampliar el poder de Rusia está consumiendo también una parte sustancial de su riqueza y de su futuro económico, pero, sobre todo, está quemando la ambición del líder ruso de reunificar por la fuerza el desmantelado imperio soviético.