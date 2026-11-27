Zelenski defiende ataque ucraniano contra barcos rusos en Libia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, defendió la operación realizada el pasado domingo por los servicios secretos de su país contra dos embarcaciones rusas en Libia. Sostuvo que ambos buques eran objetivos legítimos, debido a su presunta participación en el traslado de armamento y en tareas de protección.

En una entrevista con la cadena británica BBC, el mandatario calificó como un “objetivo totalmente legítimo” a la corbeta rusa que fue hundida mediante drones navales ucranianos. También aseguró que los servicios de inteligencia comprobaron que el otro barco atacado era utilizado por Rusia para transportar armas.

Sin embargo, la operación generó inquietud entre algunos de los aliados europeos de Kiev. Alemania e Italia expresaron su preocupación ante la posibilidad de que este tipo de acciones extienda las consecuencias de la guerra ruso-ucraniana a otras regiones y agrave las condiciones de seguridad en Libia.

El ataque ocurrió en el puerto de Bengasi, ubicado en el este libio, una zona que no está bajo el control del Gobierno de Trípoli. Esta instalación portuaria se encuentra en manos de autoridades paralelas aliadas de Rusia, lo que añade un componente de tensión a la operación ucraniana.

Entre las preocupaciones expresadas por los socios europeos de Ucrania está que las acciones militares contra embarcaciones rusas en territorio libio provoquen un deterioro de la seguridad en el país africano y amplíen el alcance geográfico del conflicto.