Más de 81 millones de estadounidenses vieron afectados sus planes para festejar el Día de Acción de Gracias, por tormentas (EFE)

Temporal en EU — Una fuerte tormenta que golpea con intensidad la Costa Este y el Medio Oeste de Estados Unidos ha cambiado los planes para cerca de 81 millones de estadounidenses que viajan a lo largo y ancho del país por aire y carretera para celebrar el Día de Acción de Gracias, ya que lluvias torrenciales, vientos de hasta 112 kilómetros por hora, inundaciones costeras, nevadas y apagones que afectan a un millón de hogares, les han obligado a alterar sus planes en esta fecha tradicional.

Autoridades de los estados afectados por este temporal refieren que tormentas del Pacífico han provocado marejadas récord, lo que ha causado daños en infraestructuras en muelles y viviendas a lo largo de la costa oeste.

Nueva York y Nueva Jersey declararon emergencias antes del amanecer, mientras que equipos de rescate sacaban a automovilistas de sus vehículos anegados en distintos puntos de la región.

De acuerdo con el sitio especializado FlightAware, que monitorea los vuelos a lo largo del país, más de 460 vuelos fueron cancelados y más de 2,500 acumularon demoras desde el jueves debido al mal tiempo.

Por otra parte, el temporal ha afectado también a ciudadanos de Virginia, Misuri, Maryland, Pensilvania y Nueva Jersey, al verse interrumpido el suministro de energía eléctrica, según el sitio PowerOutage.us.

Asimismo, el temporal ha obligado al cierre de carreteras clave, como el puente-túnel de la bahía de Chesapeake, en Virginia, de casi 29 kilómetros. Otra vía afectada es la carretera NC 12, único acceso terrestre a la isla Hatteras en las Outer Banks de Carolina del Norte, debido a que las marejadas provocaron que el agua inundará la carretera.

Por otra parte y en lo que respecta al Medio Oeste, se reportan nevadas importantes que han afectado el tránsito vehicular y peatona, como en San Luis, Misuri, donde la nive alcanzó los 18.5 centímetros. En la comunidad de Wentzville, el techo de una pista de hielo se desplomó. (Con información de agencias)

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