Elecciones en España El candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo (i) y el presidente de Andalucía Juanma Moreno (d) durante el acto de cierre de campaña electoral que los populares celebran este viernes en Sevilla (Julio Munoz/EFE)

Vuelco político en España. El sondeo a pie de urna de RTVE (la televisión pública española) da la victoria al Partido Popular (PP), que podría formar gobierno con el partido ultraderechista Vox. De confirmarse este escenario, el próximo presidente del Gobierno español durante los próximos cuatro años sería el gallego Alberto Núñez Feijóo.

Tras el cierre de los colegios electorales en la Península —aún queda una hora de votación en Canarias—, el sondeo de RTVE pronostica una victoria del PP, que obtendría entre 129 y 134 escaños, con el 32.2% de los votos, y sumaría mayoría absoluta con Vox, que conseguiría entre 44 y 48 escaños, con el 16.2%. A estos resultados se sumarían los 2 escaños de UPN (Unión del Pueblo Navarro).

Según esta encuesta, en el escenario más bajo, la derecha sumaría 176 diputados, justo la cifra necesaria para alcanzar la mayoría absoluta y formar gobierno. En el escenario central, PP y Vox superarían holgadamente esa mayoría.

En el otro bloque, el PSOE, del presidente Pedro Sánchez, obtendría entre 119 y 124 escaños, mientras que sus aliados del Frente Amplio se quedarían con entre 10 y 11 diputados, lejos de la mayoría absoluta, incluso si logran aliarse con partidos minoritarios.

El PP sería el partido más votado en 13 de las 17 comunidades autónomas, entre ellas Madrid, así como en las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla.

El PSOE encabezaría el voto en Canarias, Cataluña y Navarra, mientras que los independentistas de Bildu lo harían en el País Vasco. En Asturias, Baleares y La Rioja, PP y PSOE empatarían en número de escaños, pese a la ventaja del PP en votos.

La participación electoral, mientras tanto, ha batido todos los récords desde la llegada de la democracia a España. A las 18.00 horas, había votado el 68,1% de los electores, 15 puntos más que en las elecciones de 2023 y más de 4,5 puntos por encima del máximo de la serie histórica, registrado en marzo de 1996, cuando a la misma hora había votado el 63,45% del electorado.