Sheinbaum: ante nueva amenaza de imponer aranceles a vehículos, diálogo

Ante la nueva amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles, ahora a las exportaciones de vehículos mexicanos a aquel país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que se mantendrá el diálogo con las autoridades estadunidenses.

Señaló que entre hoy miércoles o mañana jueves, habrá una llamada telefónica del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Asimismo, resaltó que el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, ha estado en comunicación con quien nombró el presidente como secretario de comercio, —quien todavía no ha sido ratificado por el senado de aquel país—, “pero han tenido conversaciones”.

Aunado lo anterior, mencionó que se enviará información a la Casa Blanca “de lo que se presentó ayer —el martes respecto de que no hay déficit comercial en Estados Unidos, en el tema de acero y aluminio con México—, para demostrarle al presidente (Donald) Trump que en el caso particular de acero y aluminio, ellos exportan más de lo que nosotros exportamos. Es decir, en este caso Estados Unidos tiene superávit entonces no le conviene Estados Unidos poner aranceles en acero y aluminio a México”.

La mandataria sostuvo que en general el comercio entre México y Estados Unidos “estamos trabajando casi todos los días con el gabinete económico para poder dar toda la información necesaria en las conversaciones con el equipo del presidente Trump”.

