Presencia de humo en la Terminal 2 del AICM activó protocolos de emergencia

Humo en la Terminal 2 del AICM (Captura de pantalla)

Debido a la presencia de humo en salas de abordaje de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), personal de la terminal aérea activó los protocolos de emergencia para atender el suceso.

En un mensaje en su cuenta de X, el AICM reportó que el humo se registró en las salas de abordaje 63 a 74, proveniente de un equipamiento instalado en un restaurante ubicado en la zona.

"Esta mañana se reportó presencia de humo, en las salas de abordaje 63 a 74 de la Terminal 2, proveniente de un equipamiento instalado en un restaurante ubicado en dicha zona" precisó el aeropuerto en un breve mensaje en sus redes sociales.

En videos compartidos en redes sociales, se logra ver a viajeros transitar por la terminal en medio de un denso humo que rodea las intalaciones.

Asimismo, destacó que los elementos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios atendieron la contingencia conforme a los protocolos establecidos.

El Aeropuerto indicó que por este suceso no se registraron “daños materiales y/o personas afectadas”.

En videos compartidos en redes sociales, se logra ver a viajeros transitar por la terminal en medio de un denso humo que rodea las intalaciones.