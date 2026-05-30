CNTE alista refuerzos de otros estados para fortalecer paro nacional en la CDMX

La Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantendrá su jornada de protestas en la Ciudad de México y se prepara para recibir a partir del domingo y el lunes contingentes magisteriales provenientes de distintos estados del país, con el objetivo de reforzar el paro nacional indefinido y las movilizaciones que exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Luego de una mesa de diálogo de más de siete horas con autoridades federales, representantes de la CNTE informaron que no se alcanzaron acuerdos sobre sus demandas centrales, por lo que decidieron continuar con el plantón y las acciones de protesta en la capital del país.

La dirigencia magisterial señaló que las propuestas presentadas por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y otras dependencias no responden a las exigencias históricas del movimiento, especialmente en materia de jubilaciones, pensiones y seguridad social.

Ante la falta de avances, la organización convocó a sus bases de diversas entidades a trasladarse a la Ciudad de México para fortalecer el paro nacional que comenzará formalmente el 1 de julio De acuerdo con reportes de la CNTE, maestros de varios estados ya han comenzado a llegar a la capital y se espera que durante el domingo arriben más contingentes para sumarse a las movilizaciones.

Además, dirigentes de la Sección 22 de Oaxaca conformaron que las acciones del movimiento se concentrarán ahora en las demandas nacionales de la Coordinadora, principalmente la eliminación de la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE implementada en 2007, así como mejoras en las condiciones de retiro de los trabajadores de la educación.

La Asamblea Estatal del magisterio oaxaqueño analizará este fin de semana los resultados de la negociación con el gobierno federal y definirá la ruta de movilizaciones para los próximos días. Sin embargo, la dirigencia adelantó que la permanencia en la Ciudad de México está garantizada y que los docentes no regresarán a sus lugares de origen mientras no exista una respuesta satisfactoria a sus demandas.

Como parte de las actividades programadas, las entidades donde la organización tiene presencia. La movilización buscará visibilizar el respaldo nacional al movimiento y aumentar la presión sobre el gobierno federal para abrir una nueva etapa de negociaciones.

Aunque el gobierno federal ha reiterado su disposición al diálogo, los maestros consideran insuficientes las propuestas presentadas hasta ahora y advierten que el paro nacional continuará hasta obtener respuestas concretas sobre pensiones, jubilaciones y derechos laborales. Mientras tanto, la llegada de los nuevos contingentes a la CDMX anticipa un incremento en las movilizaciones durante estos próximos días.