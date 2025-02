Sheinbaum blinda desde la Constitución, para el no injerencismo ni violación del territorio

Reformas a los artículos 19 y 40 constitucionales En la conferencia de esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso reformas a los artículos 19 y 40 Constitucionales, que tienen que ver con el no injerencismo ni violación del territorio

La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo informó que enviará este día al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma del Artículo 40 de la Constitución, -que tienen que ver con la soberanía nacional y el otro es el Artículo 19 -que tiene que ver con aquellos delitos que son de prisión preventiva oficiosa-.

Lo anterior, tiene como objetivo dejar en claro que con cualquier país, -y en especial con Estados Unidos, luego de declarar como terroristas a grupos delincuenciales, “colaboramos, nos coordinamos, trabajamos juntos, pero sin injerencismo, ni violación a la soberanía”.

Durante su habitual conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria puntualizó -a un día de que Estados Unidos designó como terroristas a los grupos delincuenciales en México, los llamados carteles, aunque fue una decisión unilateral de Estados Unidos que no consultó con México.

Ante ello, estableció: “queremos dejar claro frente a esta designación, que nosotros no negociamos la soberanía ... Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía ... Ellos pueden ponerle el nombre que decidan pero con México es: colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión”.

Artículo 40, no injerencismo ni violación del territorio

La jefa del Ejecutivo, Sheinbaum Pardo –quien estuvo acompañada en la conferencia por la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, resaltó que la iniciativa para incorporar al artículo 40, queda: “el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad independencia y soberanía de la nación tales como golpes de estado injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra agua mar o espacio aéreo.

Tercer párrafo del artículo 40: “tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del estado mexicano en el marco de las leyes aplicadas

En el caso del Artículo 19 establece que: “a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o intervención al territorio nacional de manera ilícita de armas y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución se le impondrá la pena más severa posible así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.

México colabora, pero no hay violación a la soberanía

En este contexto, la presidenta Sheinbaum Pardo, estableció nuevamente que México colabora, se coordina, trabaja “pero no hay injerencismo, no hay violación a la soberanía eso es lo que queremos que quede claro en esta definición que han decidido el gobierno de los Estados Unidos y el senado de Estados Unidos para el nombramiento de grupos terroristas, a los seis grupos de la delincuencia organizada.armadoras EEUU

Estados Unidos Empleados de la armería The Hub Tucson Gun, en Tucson (Arizona) atienden a compradores de armas (Arizona Daily Star)

Aunado a lo anterior, la mandataria insistió en que México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), trabaja en la demanda interpuesta contra las productoras y distribuidoras de armas de Estados Unidos, más ahora, luego de que el pasado 8 de enero el departamento de Justicia, de Estados Unidos reconoció que el 74% de las armas incautadas en México provienen de los Estados Unidos “y dado este nombramiento tiene que haber un vínculo”, con quien vende las armas a grupos delictivos “que hoy hayan sido catalogados con este nombre (terroristas) por parte de los Estados Unidos”.

Va a haber, dijo, una ampliación de la referida demanda “por complicidad de aquellos que vendan armas que son introducidas en nuestro país”.

“México -enfatizó-, es un país libre independiente soberano y siempre coordinarnos a colaborar en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes”.