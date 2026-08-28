UNAM publicará este fin de semana resultados del examen de control para ingreso a licenciatura

Aplicación de examen UNAM Cuartoscuro (Graciela López Herrera)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dará a conocer este fin de semana de agosto los resultados del Examen de Control aplicado a cerca de 58 mil aspirantes, quienes fueron convocados a presentar nuevamente la prueba de admisión luego de que la institución detectara irregularidades en el proceso realizado en línea.

Los resultados serán determinantes para la asignación de lugares a los aspirantes que participaron en este ejercicio extraordinario, mientras que el inicio del ciclo escolar está programado para el próximo 31 de agosto.

La aplicación del nuevo examen se llevó a cabo entre el 12 y el 19 de agosto en cuatro ciudades: León, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México. En León se realizó los días 12 y 13 de agosto; en Oaxaca, el 13; en Tijuana, el 15 y 16, y en la capital del país, el 17, 18 y 19.

La prueba estuvo integrada por 120 reactivos y se realizó mediante tabletas sin conexión a internet, bajo vigilancia presencial. La UNAM enfatizó que estableció medidas para garantizar el resguardo y la custodia tanto de los exámenes como de los resultados obtenidos por los participantes.

La decisión de repetir la evaluación se tomó después de que la institución encontrara resultados considerados atípicos en el examen de admisión en línea, aplicado entre mayo y junio.

A finales de julio, la UNAM informó sobre estos hallazgos y conformó una Comisión Técnica de Personas Expertas para revisar el proceso de ingreso a las licenciaturas. El grupo recomendó realizar una evaluación presencial que pudiera corroborar los resultados obtenidos en la prueba original.

Con base en esta recomendación, la UNAM determinó aplicar el llamado Examen de Control y estableció que la asignación de lugares para los aspirantes convocados estaría sujeta al desempeño obtenido en esta nueva evaluación.

El calendario de resultados deja un margen reducido entre la publicación de los puntajes y el inicio de clases, previsto para el 31 de agosto para los estudiantes de nuevo ingreso, tanto quienes obtuvieron un lugar mediante pase reglamentado como quienes participaron en el concurso de selección.

Con la publicación de los resultados, la institución definirá finalmente los lugares correspondientes a los aspirantes que debieron repetir el examen como consecuencia de las irregularidades detectadas en el proceso de admisión en línea.

La Crónica de Hoy 2026