Gabinete de Seguridad asesta golpe al Cártel de Sinaloa; asegura drogas y armamento

Realizan aseguramiento de drogas y armamento en Concordia, Sinaloa

En el marco de la “Operación Sable” de combate al Cártel de Sinaloa y como resultado de trabajos de inteligencia, patrullajes terrestres y vuelos de reconocimiento, en el municipio de Concordia, Sinaloa, en un trabajo conjunto encabezado por elementos de la Marina (Semar), Físcalía General de la República (FGR), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguraron cinco armas de fuego, 55 cargadores, más de 2 mil 800 cartuchos, droga, equipo táctico y tres vehículos.

Derivado de las acciones para desarticular a células del crimen organizado en la entidad, personasl de las distintas fuerzas de seguridad federal desplegaron un operativo en inmediaciones del poblado Las Iguanas, lo que arrojó como resultado el aseguramiento de armas y vehículos.

“Durante estas acciones se aseguraron tres vehículos abandonados y sin placas, al realizarles una inspección, se localizaron en su interior cuatro armas largas, un arma corta, 55 cargadores, 2 mil 825 cartuchos y munición a granel de diversos calibres, además de equipo táctico diverso y dosis de hierba seca con características a la mariguana”, destaca un comunicado del gabinete de Seguridad.

El personal naval, también neutralizó y destruyó 49 artefactos explosivos improvisados que representaban un riesgo para la población.

Se informó que con estas acciones se debilitan las capacidades logísticas y operativas de los grupos delictivos y contribuyen a proteger a las comunidades de la región.