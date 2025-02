“¡Uuuy no, Presidenta!” La gente se va a enterar de que alcaldesa en funciones de Morena va al Poder Judicial: Romero a Sheinbaum

El líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, envió un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum a través de sus redes sociales en el que dijo que Acción Nacional hará saber a los electores que Morena propuso a diversos cargos dentro del Poder Judicial a funcionarios y servidores públicos de Morena.

“¡Uuuuy, no, Presidenta! Apenas estamos empezando. Porque no nos vamos a quedar callados y le vamos a decir a todo el país que ésta no es una reforma por la independencia judicial. Vamos a ir a cada rincón a decirle a la gente cómo son propuestas de ustedes para ser juezas o jueces, por ejemplo, una consejera jurídica del anterior gobierno. Por ejemplo, quien le coordinaba la ponencia a Arturo Zaldívar, su principal asesor”, dijo Romero Herrera.

También señaló que una propuesta del partido en el poder es el representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. “¿Cómo viene el principal asesor de Martí Batres? ¿Cómo viene el exprocurador agrario? ¿Cómo viene una alcaldesa de Morena en funciones de su partido, Morena, allá en Guanajuato como propuesta para magistrada? ¿Cómo viene el actual consejero jurídico de Campeche de Morena? O el consejero jurídico de la Ciudad de México de Morena”.

“¡Qué gran independencia judicial. No, Presidenta, esto no acaba. Esto apenas está empezando y la gente se va a enterar! Bendiciones. La patria es primero”, Jorge Romero en un video.

El líder panista respondió de esta manera al comentario de Sheinbaum Pardo por las manifestaciones en las calles de diputados panistas en las que consideran como “fraude electoral” la elección judicial del próximo 1 de junio.