Por ébola, ponen en marcha restricción temporal a pasajeros de tres países africanos

Ébola

La aerolínea VivaAerobus informó la imposición de restricción temporal con un lapso de 60 días, a fin de evitar la entrada al país a los pasajeros internacionales que hayan viajado los últimos 21 días a Uganda, Congo y Sudán del Sur ante el brote de ébola en la región geográfica.

A través de redes sociales, la empresa comunicó que autoridades sanitarias y migratorias de Estados Unidos aplicaron esta medida de restricción temporal para pasajeros internacionales que no cuenten con un pasaporte mexicano o permiso de residencia vigente.

Asimismo, el comunicado de VivaAerobus reveló que la medida entró en vigor a partir de los primeros minutos de jueves.

“Te recomendamos verificar la información y requisitos de tu viaje antes de acudir al aeropuerto”, puntualizó la aerolínea.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud no se pronunció sobre esta medida, aunque el titular de la dependencia federal, David Kershenobich, comentó que el país estaba fortaleciendo sus medidas preventivas. Descartó posibles casos de ébola en el país al considerar que el riesgo de propagación es “muy bajo”.

Kershenobich añadió que implementarán controles sanitarios en terminales aéreas internacionales. Por consiguiente, recomendó aplazar viajes provenientes de países con transmisión activa del virus hasta finalizar la emergencia sanitaria.

Dicha restricción temporal, el país reforzará las medidas de prevención a menos de dos semanas del comienzo de la Copa Mundial FIFA 2026, cuyo partido inaugural será el 11 de junio en la Ciudad de México.

La preocupación aumentó al darse a conocer que la Selección de Congo, uno de los países afectados por el brote de ébola, jugará un partido de la justa mundialista en el país, teniendo como sede a Guadalajara el próximo 23 de junio contra Colombia.

Aunado a esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró que no recomienda restringir los viajes o el comercio con Congo y Uganda. A pesar de la recomendación, Estados Unidos optó por prohibir la entrada al país de personas que hayan estado en esos dos países o en Sudán del Sur, aun si son residentes permanentes legales en el país.

Con información de EFE

La Crónica de Hoy 2026