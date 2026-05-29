Implementa gobierno y CNOG plan para atacar gusano barrenador desde Centroamérica; colocan 700 mil trampas en México

El subsecretario de Agrircultura, Leonel Cota Montaño y el dirigente de la CNOG, Homero García de la Llata en la XC Asamblea General Ordinaria de la CNOG.

Ante el avance del Gusano Barrenador en varias entidades del país, el gobierno federal de manera conjunta con el sector ganadero pusieron en marcha una estrategia de trazabilidad, Sanidad con base en la a instalación de más de 700 mil trampas de control en todo el territorio nacional a fin de ganarle la batalla a la propagación de esta plaga.

La a presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a diversas áreas del Gobierno Federal —incluyendo el programa Sembrando Vida— a instalar este tipo de trampas con la ayuda de productores ganaderos que se involucren en los temas de control.

“Si el que mejor puede combatir el gusano barrenador es el que lo padece o el que lo va a padecer, requerimos muchos productores que se involucren en los temas de control. Si se involucran, vamos a ganar la batalla más temprano que tarde”, aseveró el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño tras una reunión con el dirigente nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Homero García de la Llata

Sumado a ello, la presidenta, Sheinbaum instruyó a la Guardia Nacional reforzar operativos en la frontera sur para inhibir el trasiego de ganado irregular que viene procedente de países centroamericanos.

Cota recalcó que el control de origen y destino del ganado, es indispensable, especialmente para el tránsito en la frontera sur, donde se busca pasar de un registro previo de hasta un millón de cabezas a 400 mil al cierre del año en curso, de forma ordenada.

La presencia del gusano barrenador se ha extendido a Zacatecas con 20 casos, Coahuila con 19, Colima con 18, Campeche con 17, Nayarit con 15 y Tabasco con 12, y Ciudad de México que reporta cuatro y Aguascalientes con tres.

La importancia de la trazabilidad en el ganado

La CNOG a través de García de la Llata, reiteró el compromiso de los 800 mil ganaderos por mantener la producción de proteína animal que permita la soberanía alimentaria, como un tema de seguridad nacional.

Durante la XC Asamblea General Ordinaria de la CNOG, Cota Montaño, en representación de la titular de Agricultura y Desarrollo Rural. Columba López Gutiérrez, sostuvo una reunión de trabajo con 200 líderes ganaderos del país encabezados por García de la Llata, donde se presentó una agenda de trabajo estratégica en materia de Sanidad Animal, Trazabilidad, Comercialización, Infraestructura Lechera y Financiamiento para la Ganadería Nacional.

Informó que en días recientes sostuvo una reunión con la Presidenta Sheinbaum en la que trabajaron los puntos de la agenda acordada previamente con el líder ganadero nacional, Ingeniero Homero García de la Llata, entre ellos el de la importancia de la Trazabilidad, la Sanidad y el Combate al Gusano Barrenador.

Al respecto, Cota Montaño anunció una visita de supervisión del avance de la planta de mosca estéril en Chiapas, --cuya función es atacar el gusano barrenador-- además de que la Secretaria Columba López y el Director de Ganadería, David Palos, participarán en reuniones en Panamá para analizar el problema de esa plaga desde su origen centroamericano.

ARETE TRAZABILIDAD

Por ello tanto Cota Montaño como el líder de la CNOG, dejaron en claro que se mantendrá el anillo de trazabilidad para conocer el origen y destino del ganado.

“Le explicamos muy bien a la Presidenta el tema de la Trazabilidad del ganado, del arete. No lo vamos a quitar, lo vamos a tener. Hay quienes sostienen que el fierro (quemador) original sería suficiente, pero sabemos que no es así. Tenemos que tener trazabilidad: de dónde viene el ganado y a dónde va”, detalló

En tanto, el presidente de la CNOG, Homero García de la Llata, reiteró el compromiso de los 800 mil ganaderos mexicanos en seguir trabajando con responsabilidad por mantener la producción de proteína animal que permita la soberanía alimentaria, como un tema de seguridad nacional.

“No queremos nada más que ser coadyuvantes, como nos ordena la Ley de Organizaciones Ganaderas con los tres órdenes de gobierno y en este caso con nuestro gobierno federal”, recalcó

En el encuentro ganadero también participó el Senador José Sabino Herrera Dagdug, Presidente de la Comisión de Ganadería del Senado de la República; David Palos Ibarra, Director General de Producción Ganadera, Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura así como Óscar Zavala Gamboa, Sub Director Jurídico de CONAGUA.