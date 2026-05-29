Sheinbaum renueva con empresarios PACIC para que la canasta básica se mantenga en 910 pesos

Renovación del PACIC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha firmado con 32 empresas proveedoras y tiendas de autoservicio, la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) con el objetivo que el precio de los 24 productos que conforman la canasta básica para las familias mexicanas no suba de 910 pesos.

“El día de hoy celebro, de verdad celebro, este esfuerzo que están haciendo por permitir que las familias mexicanas puedan seguir teniendo acceso a productos a buen precio. Muchas felicidades y muchas gracias de verdad a todas y a todos”, comentó la mandataria desde el Patio Central de Palacio Nacional.

Además, explico que en el contexto internacional actual, el PACIC se trata de una medida importante para evitar que la inflación incremente y que esto llegue a afectar la economía de las y los mexicanos.

Sheinbaum también reconoció y le agradeció al sector gasolinero por acordar que se mantenga, por medio de diferentes incentivos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el precio de la gasolina magna en menos de 24 pesos y el del diésel en 27 pesos,.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, por su parte señaló que la firma del PACIC simboliza la renovación del compromiso que el sector público y el privado tienen con las familias mexicanas, además de que con ello, el país demuestra que la relación entre ambos sectores trae condigo resultados positivos.

Amador Zamora agregó que México es una economía responsable que tiene finanzas públicas sólidas y que además cuenta con la capacidad para construir soluciones por medio el diálogo entre el sector público y privado.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, señaló que el acuerdo se interesa por las familias que menos tienen y puntualizó que para otros países el PACIC es considerado como una práctica exitosa.

El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Diego Cosio Barto, asimismo reafirmó el compromiso que tienen todos los miembros de esta asociación para continuar con el bienestar de las familias mexicanas. .

El presidente de Grupo SuKarne, Jesús Vizcarra Calderón, enfatizó en que el acuerdo es una medida que habla del liderazgo de la Presidenta de y de su compromiso para proteger la economía de las familias mexicanas.

La Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por integrantes de su Gabinete Legal y Ampliado. Así como por las y los representantes de las 32 empresas signatarias, proveedoras y tiendas de autoservicio que refrendaron su compromiso por la defensa del poder adquisitivo y la estabilidad de los precios de los productos de consumo básico entre los que se encuentra la carne de pollo, la leche, el pan, frutas y vegetales, al igual que azúcar, aceite vegetal y artículos de limpieza personal.