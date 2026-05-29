Secretaría de Agricultura y OIRSA inspeccionan productos agroalimentarios con binomios caninos

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) recibió 15 binomios caninos para reforzar las labores de inspección de mercancías agroalimentarias durante la Copa Mundial FIFA 2026.

La dependencia federal detalló que los binomios caninos pertenecen al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y provienen de República Dominicana (6), Guatemala (4), Honduras (4) y Costa Rica (1) y trabajarán temporalmente en México para aumentar la vigilancia sanitaria.

Por ende, el Senasica explicó que la mayoría de ellos fueron capacitados y certificados desde hace años en el Centro de Adiestramiento Canino (Ceacan) adscrito al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que está ubicado en Tecámac, Estado de México.

El coordinador General de Asuntos Internacionales de la dependencia federal, Santiago Ruy Sánchez, agradeció el apoyo del OIRSA por cumplir el compromiso sanitario que conlleva recibir a cerca de 5.5 millones de turistas extranjeros.

“Los binomios caninos están en México para apoyar durante un evento deportivo de gran envergadura que generará flujos turísticos de diversos países del mundo, y el compromiso y profesionalismo de nuestros oficiales de inspección hará la diferencia para la región”, indicó el director del Senasica, Francisco Javier Calderón Elizalde.

Durante el acto protocolario en el edificio sede del Senasica, los oficiales del OIRSA recibieron el uniforme oficial que portarán durante las siguientes semanas, en las que laborarán en las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA) de Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas; Cancún, Quintana Roo, y Colombia, Nuevo León.

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