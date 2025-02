Impacta en hogares mexicanos aumento del pollo y del huevo…

Ahora, ya no prepara huevos revueltos, “porque no alcanza”, dice doña Micaela, ama de casa de la delegación Tláhuac, en la Ciudad de México. “Le he cambiado a un huevo sobre dos tortillas y, a veces hasta tres, para que se llenen”.

—¿Y el pollo?

—Ya es lujo. Lo he cambiado por algún guisadito con espinacas, verdolagas o papás, que están más baratas. Sale mejor comprar un poco de queso para acompañar, que pollo.

Trucos en los hogares para estirar el gasto…

El pollo entero y el huevo se han convertido en los dos productos de la canasta básica con mayor incremento en el último año.

De acuerdo con datos de la Unión Nacional de Avicultores (UNA), el precio promedio del kilo de pollo entero al consumidor, en mercados públicos, se disparó de 52.60 pesos en febrero de 2024, a 75.20 en febrero de 2025, un repunte del 43 por ciento.

En tiendas de autoservicio la variación en el mismo lapso fue del 14 por ciento: de 44.50 a 50.70 pesos el kilo.

La alteración de precios ha sido más notoria en las partes del pollo, en especial la pechuga, la cual saltó en los mercados públicos de 91 a 136 pesos, 49.45 por ciento más; y, de manera más abrupta, la pierna, de 31.60 a 60.60 pesos, una escalada de casi el 92 por ciento.

“¿Ya qué come uno? Sí nos afecta mucho en el día a día. ´Hay que comer menos, aunque no enflaquemos´, le digo a mis hijos. En lugar de pollo mejor unas tortas de papá, unos chiles o calabacitas rellenas”, dice doña Susana, de la delegación Coyoacán.

ROJO, EN LAS NUBES. El huevo blanco -el de mayor consumo en el país- pasó en tiendas de autoservicio de 51.20 en febrero de 2024, a 59.50 en febrero de 2025, un aumento del 16 por ciento.

En cuanto al kilo de huevo rojo, el repunte todavía ha sido más evidente: de febrero a febrero subió de 63.30 a 80.20, un alza de casi 27%.

En tan sólo una semana, de la primera a la segunda del actual mes, el huevo rojo repuntó de 70 a 80 pesos el kilo.

A diferencia de otros productos vitales para las familias, con picos y altibajos en los precios, el alza del pollo y del huevo ha sido sostenida y permanente.

Conforme al Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), en la Central de Abastos la carestía anual del huevo blanco fue similar: al menudeo pasó de 54.98 a 64.88 (18 por ciento más) y, al mayoreo, de 51.39 a 61.20 (19 por ciento más).

Sin embargo, en una investigación directa de la UNA en la Central de Iztapalapa, corroboró un promedio del costo mayor al detectado por el SNIIM: hasta 66 pesos el kilo de huevo blanco al mayoreo tras la segunda semana de febrero de 2025, un aumento en relación al año anterior (51.46%) del 28.25%.

CONSUMO. No se trata de alimentos cualquiera para los mexicanos: nuestro país es el mayor consumidor de huevo en el mundo, con 27 kilos per cápita al año; comemos más de 140 millones de huevos al día, según información del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), especializado en el comportamiento estadístico del sector.

En pollo, México es el quinto mayor consumidor. Se consumen 33.5 kilos al año por habitante. Un consumo anual cercano a los 5 millones de toneladas.

“Yo he tenido que comprar menos huevo: si antes iba a la tienda por un kilo, ahora voy por medio y ahí me la voy chiquiteando. Para el desayuno, mejor reutilizo las tortillas duras y hago chilaquiles”, cuenta doña Esther, ama de casa de la delegación Iztapalapa.

“Y se acabaron los capeados. Ahora las calabazas o chiles rellenos van solitos, sí les pongo su queso o frijoles, y los sirvo en caldillo, pero ya no los frío con huevo. Mi esposo y mis hijos me dicen que ya no saben igual, pero es una manera de ahorrar, tanto en huevo como en aceite, y hasta más sano es”.

“Antes utilizaba huevo hasta para una comida, con salsa verde y cilantro, pero ya no”.

FIASCO. El pollo y el huevo fueron incluidos desde mediados de 2022 en el llamado Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), acordado entre el gobierno federal, productores, distribuidores y comercializadores. Su objetivo fue reducir los costos y controlar los precios de 24 productos de la canasta básica. Sin embargo, se ha quedado en el papel.

Como parte de este esquema, el gobierno se comprometió, sin resultados, a frenar el precio de combustibles, así como el costo de tarifas eléctricas, cuotas en autopistas y otros servicios públicos. Y, además, a brindar seguridad en carreteras y fortalecer la producción nacional de granos. Nada se ha cumplido.

El PACIC se ha ratificado de manera periódica. La última renovación, ya con Claudia Sheinbaum en la presidencia, fue el 12 de noviembre de 2024. “El reto es mantener la canasta básica sin variación de precios por los próximos seis meses”, se pactó.

En la realidad, han sido palabras al aire…

“En el huevo sí ha habido un impacto especulativo. Dependiendo de si es rojo o blanco, el aumento que nosotros hemos detectado ha ido entre 20 y 25 por ciento”, refiere en entrevista con Crónica Juan Carlos Anaya, director general de GCMA.

“México es el cuarto productor de huevo a nivel mundial, somos un país autosuficiente. Las empresas están incrementando su parvada para producir más huevo, la industria está creciendo entre un 3 y 4 por ciento anual”.

—Lo que vemos está relacionado con el mercado de Estados Unidos, donde los atacó la influenza aviar, y no es de ahora, llevan dos años peleando con la enfermedad, han tenido que sacrificar más de 30 millones de gallinas ponedoras, lo que representa cerca del 10 por ciento de su inventario nacional. Tan sólo en un mes, aumentó 40 por ciento y se espera que suba más. El kilo allá está alrededor de 200 pesos.

—¿Cómo afecta eso al mercado mexicano?

—Hay mucha especulación y demanda, especialmente en la frontera. Está llegando gente del otro lado a comprar huevo en México. Hay un compromiso de los avicultores, plasmado en el PACIC, de no impactar el precio del huevo y del pollo, pero siempre se da la especulación, empieza el acaparamiento, esconden el producto y, al escasear, aumentan los precios.

—Y la inflación…

—Sí, en los últimos reportes de inflación, uno de los productos que más ha impactado es el huevo. Estamos viendo precios históricos altos. Lo que ha subido, ya se queda. Por eso, cuando vas al super, ya no te alcanza. La escalada no es del tamaño de Estados Unidos, pero hay que ponerse vivos.

—¿Y qué pasa con el pollo?

—También hay un efecto, menor en el pollo entero, pero ya cuando te vas a las piezas como pechuga, son las que más se han movido. Si te vas a la Central de Abasto te cuesta más barata, pero debes comprar una caja.

—¿Y en autoservicios?

—Aunque los productores o distribuidores bajen el precio, ellos no lo bajan. Si las familias siguen comprando pollo, las tiendas lo mantienen arriba. ¿Cuándo lo bajan? Cuando dejan de vender. El pollo tiene su estacionalidad: las aves no se reproducen igual cuando hay frío o calor, el proceso varía con los cambios de temperatura…

------------------

ESCALADA DEL HUEVO

*Precio promedio del kilo de huevo blanco en supermercados:

Febrero, 2025: 59.42 (una semana antes: 57.70)

Febrero, 2024: 51.24

Aumento: 15.96%.

*Precio promedio del kilo de huevo rojo en supermercados:

Febrero, 2025: 80.21 (una semana antes: 70.77)

Febrero, 2024: 63.36

Aumentó: 26.59%

*Precio promedio del kilo de huevo blanco al mayoreo en Central de Abastos, según investigación directa de la UNA:

Febrero, 2025: 66 kilo

Febrero, 2024: 51.46

Aumento: 28.25%

*Precio promedio del kilo de huevo blanco al menudeo en Central de Abastos, según Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

Febrero, 2025: 64.88

Febrero, 2024: 54.98

Aumento: 18%

Al mayoreo:

Febrero, 2025: 61.20

Febrero, 2024: 51.39

Aumento: 19%

---------------

ESCALADA DEL POLLO

*Precio promedio del pollo entero al consumidor en mercados públicos:

Febrero, 2025: 75.20

Febrero, 2014: 52.60

Aumento: 42.96%

*Precio promedio del pollo entero al consumidor en tiendas de autoservicio:

Febrero, 2025: 50.70

Febrero, 2024: 44.57

Aumento: 13.75%

*Pechuga en mercado público

Febrero, 2025: 136

Febrero, 2024: 91

Aumento: 49.45%

*Pechuga en autoservicio

Febrero, 2025: 129.05

Febrero, 2024: 125.08

Aumento: 3.2%

*Pierna en mercado público

Febrero, 2025: 60.60

Febrero, 2024: 31.60

Aumento: 91.8%

*Muslo en mercado público

Febrero, 2025: 65.40

Febrero, 2024: 70

Aumento: 7.03

FUENTE:

Reporte Estadístico de Precios de la Unión Nacional de Avicultores, al 19 de febrero de 2025.