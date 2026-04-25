“Ventana a México” abre el Tianguis Turístico 2026 con acceso libre en Acapulco

Tianguis Turístico 2026

En plena Costera Miguel Alemán, en Acapulco, estado de Guerreo, arrancó “Ventana a México”, el primer espacio abierto y gratuito del Tianguis Turístico 2026, encabezado por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, junto a autoridades estatales y municipales, con la intención de llevar este evento internacional directamente a la gente.

La inauguración reunió a artesanas, artesanos y cocineras tradicionales, quienes se convirtieron en el centro de esta nueva propuesta que busca que el turismo no se quede solo en reuniones de negocio, sino que también se viva en las calles y espacios públicos de la ciudad.

Desde la Plaza Quebec, donde se instaló este escaparate, la funcionaria explicó que el objetivo es abrir un espacio donde se pueda ver, probar y comprar lo que representa la identidad del país. Ahí, visitantes pueden encontrar textiles, piezas de alfarería, ingredientes y platillos que forman parte de distintas regiones de México.

La muestra reúne a participantes de 16 estados y estará disponible el 25 y 26 de abril, en un horario de 10:00 a 18:00 horas. La idea, según autoridades, es que tanto locales como turistas recorran el espacio con calma, interactúen con quienes elaboran los productos y conozcan de cerca el trabajo detrás de cada pieza o receta.

Durante el arranque, también se dejó claro que esta edición del Tianguis Turístico apuesta por un modelo más incluyente, en el que la derrama económica llegue directamente a quienes producen y mantienen vivas las tradiciones. La intención es que el beneficio no se quede en intermediarios, sino que impacte a comunidades y creadores.

El secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones, señaló que esta edición marca un regreso a las raíces del Tianguis, pero con una visión distinta: abrir el evento al público y convertirlo en una experiencia compartida.

Además de “Ventana a México”, se anunciaron otras actividades gratuitas como el concierto “México Canta” en el Auditorio Sinfonía del Mar, con la participación de agrupaciones como Los Primos, La Marca de Durango, K-Paz de la Sierra y Alacranes Musical, así como el Festival del Taco en Taxco, programado del 30 de abril al 2 de mayo bajo el concepto “32 sabores, 32 estados”.

La propuesta, dijeron las autoridades, es clara: que Acapulco no solo sea sede del evento, sino que lo viva, lo recorra y lo haga suyo a través de actividades abiertas que conecten el turismo con la vida cotidiana de la ciudad.