Carteros anuncian huelga tras no alcanzar acuerdos con autoridades federales

Huelga del Sepomex (Hilda Ríos)

El Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) se alista para un paro laboral a partir del 1 de mayo, luego de que el sindicato mayoritario anunciara el estallido de huelga tras no alcanzar acuerdos con autoridades federales. La medida implicaría la suspensión indefinida del reparto de cartas y paquetería en todo el país.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de SEPOMEX (que agrupa al 90% del personal), la decisión responde a la falta de avances en negociaciones sobre condiciones laborales, las cuales “se han prolongado desde administraciones anteriores sin soluciones de fondo”, indicaron.

Los trabajadores del SEPOMEX están pidiendo principalmente la regularización de 2 mil 500 plazas laborales pendientes, con restituciones anuales; mejoras del parque vehicular destinado al reparto; condiciones sanitarias adecuadas en centros de trabajo; entrega de uniformes funcionales; distribución equitativa de cargas laborales y ajustes salariales.

El secretario general del sindicato, Manuel Fermín Acevedo González, destacó que las mesas de diálogo han sido insuficientes y acusó falta de capacidad resolutiva en los representantes enviados por las autoridades.

Asimismo, denunció deficiencias operativas, especialmente en el mantenimiento de vehículos utilizados para la entrega de correspondencia. Según el líder sindical, los propios trabajadores han tenido que cubrir gastos básicos como gasolina o reparaciones.

Acevedo González advirtió que la carga laboral ha generado niveles elevados de estrés entre el personal, situación que se agrava por la rotación constante de tareas sin condiciones adecuadas.

Otro de los puntos señalados es la inseguridad en distintas regiones del país, donde trabajadores postales han sido objeto de amenazas por parte de grupos delictivos. Ante ello, el sindicato ha implementado medidas internas para proteger a su personal, incluyendo cambios de zona en casos de riesgo.

Más de 10 mil trabajadores sindicalizados suspenderían actividades en caso de concretarse la huelga, lo que afectaría significativamente el flujo de correspondencia y paquetería. Se estima que el impacto podría alcanzar hasta 98 millones de envíos durante el siguiente trimestre de 2026.