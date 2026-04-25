INAPAM 2026: adultos mayores tendrán descuento en Chedraui en mayo; te decimos cómo puedes aprovecharlo al máximo

INAPAM 2026: adultos mayores tendrán descuento en Chedraui en mayo; te decimos como puedes aprovecharlo al máximo

Para mayo de 2026, las personas adultas mayores con credencial del INAPAM tendrán acceso a un descuento especial en Chedraui.

El beneficio consiste en una rebaja directa de entre el 5% y el 7% en el total de la compra, dependiendo de la sucursal y las promociones vigentes.

Además, este descuento puede acumularse con otras ofertas activas en tienda, lo que abre la puerta a un ahorro más significativo.

¿En qué productos aplica el descuento del INAPAM en Chedraui?

No es un beneficio simbólico. El descuento del INAPAM en Chedraui aplica en áreas clave para el día a día, especialmente en:

Farmacia

Medicamentos de patente y genéricos, uno de los gastos más constantes para este sector de la población.

Alimentos y despensa básica

Productos esenciales que forman parte de la canasta básica.

Frutas y Verduras

Alimentos frescos de temporada.

Salud e Higiene

Artículos de cuidado personal.

Cómo aprovechar al máximo el descuento INAPAM en Chedraui

Hay pequeñas estrategias que pueden convertir ese 5% en algo más ahorrador:

Compra durante promociones activas

Eventos como el “Martimiércoles” o rebajas semanales pueden potenciar el ahorro.

Combina beneficios

El descuento INAPAM puede ser compatible con otras ofertas o bonificaciones, dependiendo de la tienda.

Verifica en sucursal

Los porcentajes pueden variar según la región, por lo que siempre es buena idea preguntar antes de pagar.