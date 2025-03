Advierte de nuevo la presidenta Sheinbaum: a México se le respeta

Presidenta Sheinbaum en Colima La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México es un país, libre, soberano e independiente, y que sin los connacionales que trabajan en el campo de EEUU, no habría comida

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arremetió contra Estados Unidos, “de no ser por las y los mexicanos que están allá, del otro lado de la frontera, Estados Unidos, no sería lo que hoy es”, sostuvo.

Durante una gira de trabajo por el municipio de Cuauhtémoc, en el Estado de Colima, en donde la mandataria habló de los programas de Bienestar que se mantienen vigentes desde la pasada administración en beneficio de amplios sectores de la sociedad, la Presidenta de México dijo a las y los paisanos que están del otro lado de la frontera, envían remesas, “pero dejan mucho en Estados Unidos”, país que “no sería lo que es hoy, si no fuera por las y los mexicanos que trabajan del otro lado”.

Que sepa el pueblo de México y de todo el mundo, que “México es un gran país de hombres y mujeres valientes, que somos un país libre, independiente y soberano, que a México en cualquier lugar del mundo se le respeta, porque aquí pedimos ser tratados como iguales, siempre he dicho: cooperación, coordinación y subordinación nunca México es un país libre independiente y soberano, somos un gran país somos un ejemplo cultural en el mundo y a México se le respeta”, aseveró.

Así lo estableció en el marco de una gira de trabajo por el municipio de Cuauhtémoc, en el estado de Colima, en donde la mandataria estuvo acompañada de varios integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como por la gobernadora de la entidad colimense, Indira Vizcaíno.

En su discurso, la Presidenta Sheinbaum Pardo, enfatizó que nuestro país, tiene una economía muy fuerte y sólida, gracias a las programas de Bienestar, así como al aumento del salario mínimo lo cual ha propiciado a que la gente viva mejor.

Asimismo, enfatizó que salieron de la pobreza 9 millones de personas “no muchos países tienen eso, este es un modelo de México”, acompañado de la frase de: por el bien de todos primero los pobres, “eso no va a cambiar porque vamos a seguir gobernando con ese principio con esa máxima”, subrayó.

Sin paisanos, no habría comida en la mesa de los estadunidenses

“Si no hubiera paisanos trabajando el campo del otro lado (en Estados Unidos), los mejores trabajadores del campo, no habría comida sobre la mesa de los estadounidenses. Si no trabajaran en los servicios (Estados Unidos) no sería lo que hoy son distintos lugares”, de aquel país.

“Desde aquí les decimos que siempre los vamos a apoyar y que si quieren regresar a México aquí van a ser recibidos con los brazos abiertos, porque son grandes mexicanos y mexicanas, héroes y heroínas de nuestra patria”.

Puro nepotismo en el Poder Judicial

Insistió, tal como lo hizo en el evento previo, en Manzanillo, que este 1º de junio, se llevarán a cabo las elecciones para elegir a ministros, jueces y magistrados, proceso democrático por primera vez en la historia, cuando antes no era así.

El Poder Judicial, dijo, antes era elegido por unos cuantos, que eran los senadores y entre ellos decidían quién iba a estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entre ellos decidían quienes iban a ser jueces, magistrados”.

La presidenta Sheinbaum Pardo, volvió a referirse a las próximas elecciones del próximo 1º de junio, en donde prácticamente ahora la mitad del Poder Judicial, son puros hermanos, primos, cuñados, sobrinos, puro familiar, puro nepotismo entre ellos, mucha corrupción.

En este mismo sentido, reconoció que “hay jueces honestos, hay que decir que hay excepciones”, pero no la mayoría, y recordó que cuando Rosa Isela, hoy secretaria de Gobernación, cuando fue secretaria de Seguridad con López Obrador denunció muchas veces que los jueces se dedicaban a liberar delincuentes.

“Entonces, quién puede salvar a un poder corrupto es el pueblo, nadie más que el pueblo”, por eso, aseveró, México va a dar un ejemplo al mundo.

“Ningún país en el mundo elige a su Poder Judicial como lo vamos a elegir nosotros... Ahora vamos a dar un ejemplo al mundo de que somos el país más democrático que hay sobre el planeta”, porque, además de elegir a los titulares del Poder Ejecutivo y del Legislativo, ahora también se hará lo mismo para el Poder Judicial”.