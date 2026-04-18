Como los satélites están transformando el campo mexicano

Estación de Recepción México (ERMEX)

En un país como México, donde el clima cambia al cruzar una montaña y el suelo cuenta con una historia distinta en cada estado, tomar decisiones agrícolas no es tarea sencilla. No obstante, la solución a los retos de la tierra no está solo en el suelo, sino también en el espacio exterior.

A través de la estación de Recepción México (ERMEX), operada por la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el país tiene un asiento en primera fila para observar cada rincón del territorio nacional.

Ubicada en la 22ª Zona Militar, esta estación es el corazón de la inteligencia geoespacial en México. Gracias a una alianza con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ERMEX recibe señales de los potentes satélites SPOT 6 y 7.

¿Qué hace a estos satélites especiales?

Precisión quirúrgica: Capturan detalles mínimos de la superficie terrestre.

Color verdadero: Gracias a la banda azul del espectro electromagnético, vemos el campo tal cual es, sin filtros.

Talento mexicano: No son solo fotos; técnicos especializados procesan estos datos para crear mapas inteligentes y aplicaciones que dictan el futuro de nuestras cosechas.

¿Cómo se traduce la tecnología en comida en tu mesa?

La utilidad de ERMEX no es sólo científica, es profundamente social. Esta tecnología permite una radiografía exacta del sector agroalimentario:

Vigilancia de cultivos: Sabemos exactamente cuántas hectáreas de maíz, frijol, sorgo y trigo se siembran.

Padrones actualizados: Mantenemos al día el padrón acuícola y el padrón nacional cafetalero para que los apoyos lleguen a quien debe.

Escudo ante desastres: Ante sequías, heladas o inundaciones, el satélite es el primero en evaluar los daños para activar respuestas rápidas.

Agricultura inteligente: Mide la extensión de la agricultura protegida (invernaderos) para optimizar recursos.

Asimismo, ERMEX comparte esta información de sus monitoreos con universidades y gobierno, donde se impulsan proyectos de seguridad nacional y análisis de riesgos, ordenamiento territorial y urbanismo moderno, así como censos precisos y estudios demográficos reales.