Impulsan alfabetización nacional con universitarios a través de SaberesMX

Saberes MX

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que la plataforma SaberesMX implementa un curso nacional de alfabetización dirigido a formar alfabetizadores mediante el servicio social en universidades, como parte de una estrategia para disminuir el rezago educativo en el país.

Durante la 19ª sesión ordinaria del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, autoridades educativas detallaron que el curso, titulado “Nombrando y contando al mundo”, fue desarrollado en conjunto con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y está abierto a instituciones de educación superior para generar impacto directo en comunidades.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que SaberesMX es una plataforma pública, gratuita y de acceso abierto que busca fortalecer el aprendizaje a lo largo de la vida mediante contenidos formativos accesibles y de calidad.

Durante la sesión también presentaron el Programa Nacional de Educación Superior 2026–2030, considerado el eje rector de la política pública en este nivel educativo, así como los resultados de la encuesta nacional sobre el uso de inteligencia artificial generativa en la educación superior.

De acuerdo con los datos expuestos por las autoridades educativas, cerca del 80 por ciento de estudiantes y el 70 por ciento de docentes desconocen políticas institucionales relacionadas con el uso de inteligencia artificial, mientras que menos del 30 por ciento ha recibido capacitación en el tema, pese a una alta demanda de formación.

Asimismo, la secretaría identificó brechas entre subsistemas educativos, diferencias de género en el uso de estas herramientas y riesgos en el bienestar, al detectarse que una proporción de estudiantes y docentes utiliza la inteligencia artificial como apoyo emocional.

Ante este panorama, la SEP planteó una ruta nacional que incluye la integración de la inteligencia artificial en la educación, el establecimiento de lineamientos éticos, la formación docente, la actualización curricular y el impulso a la alfabetización digital, con el objetivo de fortalecer el sistema educativo y contribuir al desarrollo del país.

La Crónica de Hoy 2026