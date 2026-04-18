Denuncian trabajadores de la SRE nuevas amenazas tras presentar queja por acoso laboral

Secretaría de Relaciones Exteriores (La Crónica de Hoy)

Trabajadores de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) interpusieron una nueva queja ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra la Coordinadora de Bienes Inmuebles y Administración en el Exterior de la cancillería, Ana Luisa Leal Félix, al acusar presuntas amenazas tras haber hecho pública su inconformidad por acoso laboral.

En la queja registrada con el Folio: 54055/2026, se detallan los presuntos abusos laborales de los que son víctima los empleados.

De acuerdo con los trabajadores, la funcionaria alardea de que es amiga de Roberto Velasco Álvarez, nuevo secretario de Relaciones Exteriores (SRE), y que eso le da inmunidad absoluta.

Los trabajadores están en espera de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control efectúen la investigación y terminen con la serie de irregularidades.

Según los trabajadores, la funcionaria ha intensificado el acoso laboral luego que se interpuso esta nueva queja y asegura tener el respaldo del nuevo canciller, Roberto Velasco para remover de su cargo a quien no acate las indicaciones o ande quejándose.

La queja fue interpuesta el pasado 8 de abril ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que encabeza, Raquel Buenrostro donde acusan ser víctimas de “trato desigual, cargo de trabajo excesiva para algunos, así como amenazas constantes” de la funcionaria.

Cabe recordar que la Cancillería se ha visto envuelta en los últimos años en una serie de denuncias por acoso laboral de mandos medios y altos hacia sus subordinados; a pesar de ello no se han tomado cartas en el asunto y continúan estas acciones.

Uno de esos casos se registró en la embajada de Reino Unido, donde Josefa González-Blanco Ortiz-Mena dejó su cargo como embajadora de México en ese país a principios de 2026 en medio de al menos 16 denuncias formales por acoso laboral, maltrato y hostigamiento contra personal diplomático.

Los testimonios describen un ambiente hostil, con más de 40 salidas de personal y acusaciones sobre el manejo indebido de recurso