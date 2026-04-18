Jóvenes de Somos México exige renuncia de Rosario Ibarra a la CNDH; “Defiende al gobierno”.

Jóvenes de Somos México acudieron a la CNDH a exigir renuncia de Rosario Piedra por invisibilizar a víctimas en México

Jóvenes de Somos Impacto, sección juvenil de Somos México, exigieron la renuncia de Rosario Piedra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por abandono y traición a las víctimas y familiares de más de 130 mil personas desaparecidas en México,

“La CNDH encabezada hoy por Rosario Piedra Ibarra no acompaña a las víctimas, las invisibiliza descalificando a la ONU, rechazando el comunicado y la llamada de alerta del Comité contras la desaparición forzada, protegiendo al Estado, en lugar de confrontarlo”, dijo Daniel Hernández Trejo.

Los jóvenes realizaron una parada simbólica frente al Centro de Derechos Humanos de la CNDH “Rosario Ibarra de Piedra”, en la Avenida San Jerónimo de la CDMX donde colocaron una manta con la exigencia de la titular de la CNDH, a quien acusaron de privilegiar la defensa del Gobierno Federal y de presuntos responsables de desapariciones, abandonando y traicionando el acompañamiento a las víctimas como es su obligación constitucional.

“La desaparición forzada de personas no es un asunto del pasado. Es un problema del presente y que este régimen ha agravado. Con López Obrador desaparecieron más de 54 mil personas, una cifra que supera a los gobiernos de Fox, Calderón y Peña juntos. Y en el primer año de Sheinbaum han desaparecido más de 14 mil personas. Desaparecen 40 personas al día”, precisó.

Entre montones de tierra, zapatos y prendas de vestir que simulaban el dolor al que enfrentan familiares de personas desaparecidas y Madres Buscadoras, en nombre de Somos Impacto, Hernández Trejo desmintió a Rosario Piedra, hija de la justo luchadora social Rosario Ibarra quien asegura que la crisis de desapariciones es un asunto del pasado.

La activación de los jóvenes de Somos Impacto ocurre a unas de que arribe a nuestro país, Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en momentos en que el Gobierno de México ha rechazado con virulencia que la Asamblea General de la ONU tomé conocimiento de la crisis sistemática y generalizada de desaparición de personas en México.

Hernández Trejo lamentó el rechazo gubernamental y de la CNDH al Informe del CED de la ONU argumentando supuesta injerencia extranjera, y afirmó que “no es defensa de la soberanía, como el gobierno lo quiere vender. Es negar la gravedad del dolor”.

Con la consigna de “¡Rosario Piedra, renuncia! Y de ¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!, Somos Impacto prosiguió el acto en el Centro de Derechos Humanos “Rosario Ibarra” de la CNDH.