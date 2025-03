Se dobla Félix Salgado tras amagos de Sheinbaum; que siempre no buscará gubernatura de Guerrero

El senador Félix Salgado Macedonio cerró la polémica por nepotismo y asegura que buscará candidatura de Morena hasta el 2033 (Jesús Ramírez Cuevas, Felix Salgado Macedonio y Javier Jiménez Espriú/Victoria Valtierra)

Después de varios días de “jaloneo” y “deshojar la margarita”, el senador Félix Salgado Macedonio cedió a las advertencias de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre impedir el nepotismo en Morena y aseveró que siempre no buscará la candidatura de ese partido en el 2027 a la gubernatura de Guerrero para suceder en el cargo a su hija Evelyn Salgado, actual mandataria estatal.

“Es muy temprano para hablar de candidaturas, cerraré mi pico, respaldo con todo mi amor a Morena, a la 4T y a mi gran presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy joven y me puedo esperar hasta el 2033 y con esto cierro el capítulo. Soy de Morena, no me voy de Morena y mi amor y mi convicción está por encima de una ambición personal”, aseguró este lunes

Ello luego de que este lunes durante la mañanera, la presidenta Sheinbaum advirtió que Morena no permitirá candidaturas de familiares en 2027 como ya lo anunció la dirigente nacional de ese partido, Luisa María Alcalde.

“Pues ya lo dijo Morena. La presidenta de Morena dijo que si en la Constitución queda hasta el 2030, en el caso de los candidatos y candidatas de Morena, no van a poder ser familiares. Entonces tendrían que irse por otro partido, como dicen por aquí, pero yo no creo que les vaya muy bien, ¿verdad?”, sentenció en alusión a los alardes de Salgado Macedonio.

Apenas este fin de semana en reuniones con sus simpatizantes, Salgado Macedonio afirmó que no existiría ningún acto de nepotismo sí él se postula para las elecciones intermedias de 2027 y el pueblo de Guerrero lo elige gobernador, porque obtendría el cargo gracias al apoyo popular, y no por la designación de su hija Evelyn Salgado.

Arropado por sus simpatizantes, Salgado Macedonio criticó que Morena considere incluir en sus estatutos la prohibición de que familiares de gobernantes puedan postularse a la misma posición en las próximas elecciones.

“¿Quién hace al gobernador? El pueblo, entonces, el poder dimana del pueblo. Hay que ir a las urnas y el que gana, ese es. Entonces, ¿dónde está el nepotismo ahí? El nepotismo es cuando el gobernante pone a su familia, eso es nepotismo; lo otro no es nepotismo, lo otro es una elección popular a la que hay que ir y el pueblo te elige o el pueblo te rechaza”, retó

Recordó su apoyo a todas las propuestas de Sheinbaum, pero se quejó de que lo han estado “fregando” con lo del nepotismo.

“La de San Luis Potosí (senadora Ruth González) va a ser candidata a gobernadora por el Verde con todas las de la ley. El de Zacatecas (Saúl Monreal) va a ser candidato a gobernador por el PT y el Verde con todas las de la ley, y aquí el tarugo de Guerrero, como es de Morena, pues no va a ser, porque le van a poner un candado que diga que no puede ser el familiar de la gobernadora candidato”, lamentó

Acto seguido había anunciado que si el pueblo se lo demandaba, sería candidato a la gubernatura de Guerrero en el 2027.

Pero este lunes durante la mañanera, la presidenta Sheinbaum advirtió que Morena no permitirá candidaturas de familiares en 2027 como ya lo anunció la dirigente nacional de ese partido, Luisa María Alcalde, lo que hizo cambiar de opinión, por el momento, al senador guerrerense

“En Guerrero, la patria es primero. Con mi presidenta Claudia hasta el infinito. En Guerrero la queremos, estamos con ella y listos para apoyarla con todo ante los embates de Trump. ¡Hay toro!”, escribió el legislador este lunes.