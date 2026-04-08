Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar 2026: requisitos y cómo solicitar el apoyo Con el programa de Mejoramiento de Vivienda podrás recibir hasta 40 mil pesos para mejorar tu casa (Gobierno del Estado de Aguascalientes)

Se encuentra abierta la convocatoria para el programa Mejoramiento de Vivienda 2026 con el que podrás obtener hasta 40 mil pesos; conoce cómo registrarte y cuáles son los requisitos.

Actualmente puedes realizar tu registro para solicitar el apoyo económico del programa Mejoramiento de Vivienda, con el que se busca que los habitantes de Aguascalientes puedan construir, ampliar o rehabilitar su hogar.

El programa es gestionado por el Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), y este apoyo puedes utilizarlo en cuartos adicionales, pisos firmes, techos, calentadores solares o cualquier cosa que tu hogar necesite.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios del programa de Mejoramiento de Vivienda?

Aunque el apoyo está dirigido a habitantes de Aguascalientes, de acuerdo con la convocatoria publicada por el Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, está principalmente enfocado en las personas que trabajen de manera independiente o informal.

Requisitos para solicitar el apoyo al Mejoramiento de Vivienda

Para poder acceder al programa de Mejoramiento de Vivienda, tienes que cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años

Residir en el estado de Aguascalientes

Ser trabajador independiente o informal

No contar con acceso a créditos tradicionales como INFONAVIT o FOVISSSTE.

Paso a paso: Cómo registrarte para recibir el beneficio

Para facilitar la aplicación de las personas que deseen ser beneficiarias del programa Mejoramiento de Vivienda 2026, el prerregistro es completamente en línea y aquí te decimos cómo realizarlo:

Ingresar a la página web de Aguascalientes “Expediente Digital”

Acceder con tu cuenta “Llave MX” , o bien con tu usuario y contraseña.

, o bien con tu usuario y contraseña. Una vez dentro del sistema, tendrás que seleccionar el trámite Prerregistro para convocatorias de vivienda y/o mejoramiento.

Completar el formulario con tus datos

Elegir el apoyo que deseas solicitar: “Mejoramiento de Vivienda”

Enviar la solicitud

Una vez completados los anteriores pasos, el sistema te confirmará automáticamente la recepción. Si deseas conocer los avances de tu solicitud, podrás hacerlo directamente en tu expediente digital.

¿Cuál es la fecha límite para registrarte en el programa Mejoramiento de Vivienda?

La convocatoria para el programa de Mejoramiento de Vivienda 2026 de Aguascalientes se encuentra actualmente abierta y, de acuerdo con la página oficial del Estado, estará disponible hasta julio, aunque no se ha revelado una fecha exacta.