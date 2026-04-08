Pago IMSS mayo 2026: la advertencia urgente para jubilados y pensionados

Préstamos a cuenta de pensión del IMSS 2026: pasos y requisitos para meter la solicitud Conoce cómo y cuáles son los requisitos para solicitar un préstamo a cuenta de tu pensión IMSS (Pexels)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó una advertencia clave para millones de pensionados y jubilados que recibirán su depósito correspondiente a mayo de 2026 el próximo lunes 4 de mayo.

La alerta no es menor. Como suele ocurrir en cada inicio de pago, miles de beneficiarios acuden a cajeros automáticos y sucursales bancarias durante las primeras horas, lo que genera filas, aglomeraciones y un aumento en el riesgo de robos, clonación de tarjetas, fraudes electrónicos y errores al retirar efectivo.

Ante este escenario, el IMSS, en conjunto con la Condusef, difundió una serie de recomendaciones preventivas enfocadas en proteger el dinero de los adultos mayores y evitar contratiempos con el quinto depósito del año.

¿Conviene retirar la pensión IMSS el mismo día?

Aunque muchos pensionados prefieren disponer del dinero en cuanto cae el depósito, hacerlo el mismo lunes 4 de mayo puede representar un mayor riesgo.

El IMSS recordó que los primeros días suelen concentrar la mayor cantidad de retiros, lo que incrementa la circulación de efectivo en cajeros y bancos. Esto no solo provoca largas filas, sino que también facilita que delincuentes detecten a adultos mayores que salen con efectivo.

Desde un enfoque práctico y, por seguridad, es recomendable esperar uno o dos días puede ser la mejor decisión. Además de evitar aglomeraciones, también reduce la probabilidad de encontrarse con cajeros saturados, fallas técnicas o personas sospechosas cerca de la zona.

¿Cómo evitar que clonen tu tarjeta?

Uno de los riesgos más frecuentes en temporada de pago es la clonación de tarjetas, una práctica que se realiza mediante dispositivos colocados en la ranura del plástico o sobre el teclado del cajero.

Por ello, la autoridad recomendó revisar cuidadosamente que no existan piezas extrañas, ranuras flojas, cámaras diminutas o teclados sobrepuestos antes de realizar la operación.

También es importante seguir las siguientes rescomendaciones que quizá muchas personas no llevan a la práctica. Aquí te las enlistamos:

Tapar el teclado al ingresar el NIP

No aceptar ayuda de desconocidos

No perder de vista la tarjeta

Presionar “cancelar” al finalizar

Guardar el comprobante o destruirlo

Otro punto clave es preferir cajeros dentro de sucursales bancarias, ya que suelen contar con vigilancia, mejor iluminación y menor probabilidad de manipulación externa.

¿Qué hacer si ves algo raro en el cajero?

Si al llegar al cajero notas movimientos sospechosos, mensajes pegados, dispositivos fuera de lugar o personas insistiendo en ayudarte, lo mejor es cancelar la operación de inmediato.

El IMSS fue enfático en señalar que ninguna institución financiera solicita datos mediante papeles pegados en la pantalla o indicaciones improvisadas en el cajero.

Si detectas algo extraño, sigue estos pasos (super recomendable):

No insertes tu tarjeta Cambia de cajero o acude a una sucursal Reporta la anomalía al banco Evita comentar cuánto dinero retirarás Si ya insertaste la tarjeta, cancela antes de continuar

Recomendaciones del IMSS para cobrar el pago de mayo 2026 con seguridad

La Condusef y el IMSS reiteraron una lista de acciones preventivas que ayudan a proteger el dinero del pensionado:

Evitar horarios de alta afluencia

Acudir uno o dos días después

No contar el dinero frente al cajero

Revisar que no existan aparatos extraños

No compartir NIP ni contraseñas

Usar cajeros dentro de bancos

Confirmar comisiones si es otro banco

Mantener discreción con el monto retirado

Más allá del retiro, otra recomendación inteligente es usar la tarjeta para compras directas en supermercados, farmacias o servicios, reduciendo el uso de efectivo y la exposición a robos.

Toma en cuenta estas recomendaciones para poder disfrutar de tu dineros con seguridad y sin malas experiencias.