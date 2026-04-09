Celebra diputada triunfo de cinco mexicanas migrantes en demanda laboral por 220 mil dólares en EU

CDMX — La diputada migrante morenista Roselia Suárez Montes de Oca celebró en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro que cinco mexicanas migrantes lograran un triunfo en la defensa de sus derechos laborales en Illinois, EU, por un monto de más de 220 mil dólares.

Suárez Montes de Oca resaltó su reconocimiento en la defensa que hacen los migrantes mexicanos de sus derechos.

“Quiero aprovechar el tiempo, y mandar una felicitación a cinco trabajadoras mexicanas en el estado de Illinois que acaban de ganar sus demandas por violación a sus derechos laborales, por más de 220 mil dólares. Es importante resaltar que los migrantes mexicanos transformamos aquí, y transformamos allá”.

La legisladora propuso una reserva al artículo 115 de la Constitución durante el debate en lo particular del dictamen a la minuta del Plan B de la reforma electoral.

“Los ayuntamientos con mayor expulsión de migrantes tengan un regidor migrante, cuyo papel tiene que garantizar el desarrollo de su función normativa, de vigilancia y de gestión en beneficio de los migrantes que salieron de esa localidad hacia el extranjero. También atenderá a los connacionales que retornan a casa. Se propone la obligación total en la cercanía con esos mexicanos en su movilidad interna e internacional.

“Tenemos que fortalecer a los municipios, con figuras administrativas que atiendan y vigilen la movilidad humana. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes”, expuso en su reserva la diputada morenista Roselia Suárez Montes de Oca.

La legisladora migrante agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por reconocer los derechos de los migrantes en su iniciativa del Plan A con la figura del diputado migrante (propuso la creación de un distrito electoral que represente a este sector social).

Sin embargo, Suárez Montes de Oca recordó que está pendiente la reforma migrante.

“Las acciones afirmativas no son para siempre, y los migrantes queremos estar en la Constitución. Somos más de 40 millones de mexicanos que residimos más allá de las fronteras, lo que significa que uno de cada cuatro mexicanos vive fuera de México”, enfatizó.

Sostuvo que los connacionales quieren tener espacios definidos en el Congreso de la Unión, así como votar en todas las elecciones que se celebren en el país, y queremos ser votados por nuestras propias comunidades para que la representación sea realmente efectiva, queremos candidaturas por mayoría propuesta por los partidos políticos.

“Los derechos no se pierden al cruzar fronteras”, advirtió la legisladora.

La morenista acusó a la oposición de presentar reservas inútiles.