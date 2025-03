Sheinbaum Pardo: pausa arancelaria, un logro de todas y todos

La Presidenta Sheinbaum en su asamblea informativa La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la nueva pausa arancelaria fue un éxito de todas y todos los mexicanos, y confirmó que no tendría por qué aplicar los aranceles recíprocos

La nueva pausa arancelaria a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, es un logro “de todas y todos”, luego de que prevaleció el diálogo entre los mandatarios de ambos países.

Así lo estableció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su asamblea informativa, que ofreció en el Zócalo capitalino, ante miles de mexicanas y mexicanos que acudieron a la cita.

La mandataria aseveró que prevaleció el diálogo y el respeto con el Presidente de Estados Unidos.

En su discurso, Sheinbaum Pardo, aseveró que México y Estados Unidos “somos naciones en igualdad de circunstancias, no somos más, pero tampoco somos menos, y siempre pondremos por encima de todo el respeto a nuestro amado pueblo”, sostuvo.

Ha quedado demostrado que el pueblo de México “es mucha pieza y que juntas y juntos somos más, hacemos más y llegamos más lejos” y que “México es un país libre, independiente, soberano y democrático”.

Aranceles recíprocos no aplicarán para México

Ante la nueva pausa arancelaria —hasta el próximo 2 de abril—, la Presidenta Sheinbaum Pardo explicó que a partir de esa fecha, su homólogo estadunidense, Donald Trump anunciará “aranceles recíprocos”, a todos los países del mundo, y si alguna nación cobra impuestos a las exportaciones estadunidenses, ellos harán lo mismo.

Sin embargo, aclaró, México no está en ese ámbito, porque desde hace 30 años nuestro país ha firmado dos tratados comerciales en los que ha quedado establecido que México no aplica aranceles a Estados Unidos “ni ellos con nosotros, es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos porque prácticamente no hay aranceles”.

Hay principios irrenunciables

Sheinbaum Pardo enfatizó el hecho de que el país ni su gobierno somos, dijo, extremistas “pero, tenemos muy claro que hay principios irrenunciables: no podemos ceder en nuestra soberanía, ni puede resultar afectado nuestro pueblo por decisiones que tome gobiernos o hegemonías extranjeras”, en este caso, sentenció: “siempre actuaremos de inmediato”, y confirmó que su gobierno —ante la amenaza de imposición arancelaria—, tiene plan y estrategia, además, cuenta con “un pueblo entero que nos respalda porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno”.

Temple, cabeza fría, pero atentos

“Siempre estaremos juntas y juntos, —estableció—, siempre vamos a salir adelante con temple, con cabeza fría y con mucho amor al pueblo de México… Sin embargo, debemos estar atentos e informados por si es necesario nuevamente convocarnos a esta plaza pública”, advirtió.

El “no estás sola”, que no la dejó hablar

En punto del mediodía, la Presidenta apenas se había colocado frente al micrófono, comenzaba a decir, “amigas, amigos...”, cuando en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, el grito fue tomando fuerza, un: “no estás sola, no estás sola”, que como una ola fue creciendo le impidió continuar con su discurso.

La fuerza fue tal que incluso las y los gobernadores del país, así como las y los integrantes de su gabinete legal y ampliado, quienes la acompañaban en el templete, puño en alto, todas y todos de pie, se sumaron a la proclama: “no estás sola, no estás sola”, corearon.

Disminuye el tráfico de fentanilo a Estados Unidos

Sheinbaum Pardo reiteró la disposición de su gobierno de mantener la colaboración con el gobierno de Estados Unidos, en el combate al tráfico drogas, en particular del fentanilo.

“Quiero aprovechar desde aquí para decirle al pueblo estadounidense”, que no tenemos ni tendremos intención alguna de perjudicarlos y la determinación de su gobierno a colaborar en todos los ámbitos de cara al grave problema de consumo de drogas sintéticas que enfrenta Estados Unidos.

Ha disminuido el tráfico ilegal de fentanilo

No solo no queremos que esa droga llegue a los jóvenes de Estados Unidos, sino que no llegue a ningún lugar del mundo, ni a los jóvenes mexicanos, y prueba de dicho objetivo es que entre octubre de 2024 y enero pasado, disminuyó el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos en 50%, “y de enero a febrero de 2025 en otro 41%”.

Aunado a lo anterior, mencionó que desde el primer día de su administración hasta el cierre de febrero pasado, los homicidios dolosos a nivel nacional han observado una reducción de casi el 15%.

La mandataria insistió en su defensa de las y los connacionales que viven en Estados Unidos, unos 38 millones de mexicanos, de los cuales las dos terceras partes son nacidos en aquel país, la otra tercera parte nacida en México, quienes el año pasado enviaron 64 mil millones de dólares de remesas.

La mandataria no se olvidó de las y los empresarios a quienes agradeció que con sentido patriótico y responsabilidad social han estado apoyando al país y a su gobierno, en estos momentos cruciales.

La mandataria no dejó pasar la oportunidad para recordarle a los cientos de miles de asistentes, que el próximo 1º de junio se realizarán en el país, las primeras elecciones del Poder Judicial para que el pueblo de México elija a jueces, magistrados y ministros.